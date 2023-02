Il Carrefour Alice Grosseto centra la prima vittoria nel campionato di serie B

Grosseto: Il Carrefour Alice Grosseto centra l’obiettivo della prima volta in serie B, superando, sulla pista di via Mercurio, la formazione Focacceria Orlando Forte dei Marmi. Il 7-5 sta forse anche stretto ai giocatori di casa, che hanno disputato un ottimo match, bucando sette volte la porta della portiera Vittoria Masetti, in prestito al Forte dal Cp Grosseto. La compagine guidata da Fabio Bellan ha messo un’ipoteca sulla partita all’inizio del primo tempo, con una tripletta tra il 3’ e il 6’ firmata da Filippeschi, Ciupi e Bruzzi. Gli ospiti si sono avvicinati per due volte a una lunghezza, sul 3-2, 4-3 e 6-5, ma Alessandro Filippeschi prima, Tommaso Giusti e Leonardo Ciupi hanno consentito al Grosseto di riportare il vantaggio a un margine più tranquillo. Negli ultimi cinque minuti i biancorossi hanno controllato senza troppi affanni e hanno potuto brindare a un successo fortemente voluto. Doppiette per Filippeschi, Giusti e Ciupi.



Carrefour Alice Grosseto-Focacceria Orlando Forte dei Marmi 7-5

CARREFOUR ALICE: Del Viva, Saletti; Filippeschi, Bruzzi, Perfetti, Giusti, Casini, Ciupi. All. Fabio Bellan.

FOCACCERIA ORLANDO: Vittoria Masetti; Bazzichi, Alvarez, Gallotta, Iannaccone, Bertonelli, Del Medico, Neri Bresciani, Federico Giorgi, Gustavo Giorgi. All. Alessandra Gallotta.

ARBITRO: Massimo Cardelli.

RETI: nel p.t. 2’22 Filippeschi, 5’22 Ciupi, 8’49 Bruzzi, 10’40 Federico Giorgi, 11’11 Federico Giorgi, 13’46 Filippeschi; nel s.t. 4’06 Nieri, 4’16 Giusti, 12’37 Giusti, 13’49 Nieri Bresciani, 14’13 Del Medico, 20’36 Ciupi.