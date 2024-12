Cultura Il Capodanno di Montalcino sarà in musica, dj set per attendere il 2025 30 dicembre 2024

Per l’ultima notte dell’anno, Piazza del Popolo si animerà già dal pomeriggio del 31 dicembre con ‘Aspettando la mezzanotte’ e l’aperitivo concerto con ‘The blend’. Alle 22:00 start dj set con ‘Dj Bati’ e alle 23:30 countdown dance con ‘Ellemono’. Gli appuntamenti del calendario ‘Natale Insieme’ proseguono fino al 6 Gennaio 2025, giorno dell’Epifania Montalcino: Gli appuntamenti di ‘Natale Insieme’, il calendario degli appuntamenti natalizi coordinati e sostenuti dal Comune di Montalcino con la collaborazione delle associazioni del territorio, prosegue con gli eventi di Capodanno. Protagonista del Capodanno di Montalcino sarà la musica. Per l’ultima notte dell’anno, Piazza del Popolo si animerà già dal pomeriggio del 31 dicembre con ‘Aspettando la mezzanotte’ e l’aperitivo concerto con ‘The blend’. Alle 22:00 start dj set con ‘Dj Bati’ e alle 23:30 countdown dance con ‘Ellemono’, durante tutta la serata funzionerà il servizio bar con la collaborazione delle attività di Montalcino e parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia di Montalcino. Gli appuntamenti del Capodanno proseguono mercoledì 1 gennaio alle ore 17:00 con la Santa Messa di Pace al Santuario della Madonna del Soccorso, alle ore 18:00 presso i Loggiati Piazza del Popolo, ‘Auguri in musica’ concerto della Filarmonica G. Puccini e alle ore 21:30 al Teatro degli Astrusi concerto di Capodanno con la Band dell’Ortica in ‘Quelli che…Enzo Jannacci’ a cura di Pro Loco Montalcino. La settimana degli eventi prosegue venerdì 3 gennaio alle ore 21:00 presso i musei di Montalcino con ‘Una notte al museo’ a cura di Opera Laboratori: decifrando gli indizi disseminati in tutto il museo, l’esperienza indirizzerà i partecipanti attraverso le diverse epoche storiche di Montalcino collegandole con le opere d'arte, dalle maestose pale d'altare alle sculture lignee medievali fino ai capolavori del Rinascimento. Ogni quadro, ogni scultura e ogni dettaglio architettonico riveleranno un indizio, conducendo i partecipanti sempre più vicini alla soluzione finale. Sabato 4 gennaio alle ore 21:00 al Teatro degli Astrusi Montalcinè d’inverno ‘Incontri al cinema’ a cura di Pro Loco Montalcino; domenica 5 gennaio alle ore 19:30 nel Quartiere Pianello Aperibefana, aperitivo/cena con DJ e serata musicale a cura del Quartiere Pianello. Il programma si chiude lunedì 6 gennaio: alle ore 10:00 all’Abbazia di Sant’Antimo Santa Messa dell’Epifania, alle ore 11:30 alla Chiesa di Sant’Egidio Santa Messa dell’Epifania, alle ore 16:00 in Piazza del Popolo tradizionale Tombola dell’Epifania a cura della Venerabile Confraternita di Misericordia di Montalcino e alle ore 18:00 ‘Arriva la Befana’ a cura di Pro Loco Montalcino. A Montisi, mercoledì 1 gennaio alle ore 18:00, si festeggia il nuovo anno con la tombola di Capodanno a cura dell’Associazione Sportiva di Montisi. Venerdì 3 gennaio alle ore 17:30, presso il Cinema SPARM, proiezione del film per bambini ” Il Grinch" a cura del Cinema SPARM. Ingresso gratuito. Domenica 5 gennaio alle ore 21:00, presso le Contrade di Montisi: la Befana visita le contrade a cura della Proloco Giostra di Simone e infine lunedì 6 gennaio, ore 18.00, presso l’Ass. Sportiva Montisi tombola della Befana a cura dell’Associazione Sportiva di Montisi. Martedì 2 gennaio alle ore 10:00 a Castelnuovo dell’Abate, laboratorio di cucina per grandi e piccini per imparare a preparare i pici, a seguire pranzo a cura di Pro Loco Castelnuovo dell’Abate. Infine il 5 gennaio 2025 a San Giovanni d’Asso alle ore 16:45 presso la sede della Pro Loco, ‘La Befana vien…..di notte’ a cura di pro Loco San Giovanni d’Asso e Sant’Angelo Scalo alle ore 20:00 presso la sede della Pro Loco di Sant’Angelo Scalo, Cena dell’Epifania con Befana ai bambini a cura di Pro Loco Sant’Angelo Scalo

