Il cane poliziotto Destroy si congeda e viene adottato

Il Comune di Grosseto celebra il pastore belga malinois Destroy, che conclude il suo prezioso servizio nel nucleo cinofilo della Polizia municipale.

Grosseto: Entrato in squadra nel 2018, Destroy ha operato come unità antidroga, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti. La stretta collaborazione con il suo conduttore, l’operatore Giampaolo Rainaldi, ha dato vita a un legame indissolubile, rafforzato da un rapporto di incarico esclusivo che ha garantito risultati d’eccellenza sul campo, grazie a un addestramento fondato su fiducia e affetto. Attualmente un altro binomio cinofilo è ancora in attività per continuare il prezioso lavoro di controllo sul territorio.

Ora, al termine della sua carriera operativa, Destroy inizia una nuova vita accanto a Rainaldi, che ha scelto di adottarlo. La storia di Destroy è simbolo del valore e della dedizione del nostro nucleo cinofilo, a cui va il ringraziamento di tutta la comunità per il lavoro quotidiano svolto a tutela della sicurezza della città.

"Ringraziamo Destroy e il suo conduttore, che lo ha adottato a fine servizio, per l’impegno e la dedizione dimostrati - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale -. Il legame unico costruito negli anni ha reso questa unità cinofila un esempio prezioso per la sicurezza della nostra comunità, e un orgoglio per Grosseto”.