“Il barone è rampante” alla Rocca di Scarlino

Scarlino: Sabato 6 luglio alle ore 21.15 alla Rocca Pisana va in scena la piece teatrale con testi del professore scarlinese, Claudio Spinelli, e la regia di Francesco Tarsi “Il Barone è rampante”. L’ingresso è 12 intero e ridotto per residenti e ragazzi 8 euro. Una rappresentazione teatrale, patrocinata dal Comune di Scarlino, sull’amore tra Cosimo e Viola con musiche di Mozart e con gli attori Chiara Dragoni, Aurora Niccolini, Chiara Pautasso, Ilaria Pianese e Davide Braglia. Lo spettacolo è stato prodotto su testi di Calvino e Spinelli che si confrontano fra fantasia e realtà.



«Il romanzo contiene tutta la creatività di Calvino, un’opera de 1956 che ancora oggi è attuale – dice il regista Tarsi –. Infatti, il dodicenne Cosimo, ribellandosi al padre per un piatto di lumache non mangiato sale sugli alberi e non scenderà più per tutta la vita. Sugli alberi vive le sue avventure, i suoi dolori, i suoi amori e la sua felicità. Bellissimo il dialogo d’amore fra Cosimo e Viola, lei ha 10 anni ed è solo due anni più piccola di Cosimo. A questi temi si ispira l’opera di Claudio Spinelli, pubblicata sia in forma visiva che in scrittura nel libro “Quadrivolà”. Legandosi ad alcuni episodi del romanzo, Claudio Spinelli dipinge quadri e scrive della sua adolescenza, della sua formazione umana e rivive sulla scena questi momenti reali. La scelta della Rocca Pisana di Scarlino come scenario di questa rappresentazione aumenta la suggestione e la bellezza della scrittura drammaturgica dei personaggi».