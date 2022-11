Il 4 novembre è la Festa delle Forze armate. Le celebrazioni in provincia

Venerdì le Amministrazioni comunali renderanno omaggio ai caduti e alle Forze armate



Grosseto: Venerdì 4 novembre ricorre la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. I Comuni della provincia di Grosseto celebreranno questa giornata con una serie di cerimonie.

Il 4 novembre del 1918 finiva la prima Guerra mondiale con la vittoria dell’Italia. L’armistizio di Villa Giusti fra l’Italia e l’impero austro-ungarico fu siglato il 3 novembre e il cessate il fuoco entrò in vigore il 4, ponendo ufficialmente fine alla Grande Guerra, dopo 3 anni e mezzo di combattimenti. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare della Patria a Roma. Quindi la ricorrenza è anche una commemorazione dei caduti di tutte le guerre e un ringraziamento alle forze militari in servizio.

Il Comune di Scarlino celebra l’anniversario con la posa di tre corone. Alle 9.30 il primo cittadino, Francesca Travison, e il corteo saranno di fronte al monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi nell’omonima piazza nel centro urbano capoluogo e subito dopo si sposteranno in via Roma, vicino alla caserma dei carabinieri, dove si trova la lapide dedicata ai Caduti. La manifestazione si concluderà di fronte al monumento ai Caduti nell’omonima piazza a Scarlino Scalo.

Santa Fiora celebra la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia in programma alle ore 11, in piazza Garibaldi a cui parteciperanno le autorità cittadine. Per il Comune interverrà Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla cultura.

Follonica, domani, venerdì 4 novembre, l'Amministrazione comunale celebrerà la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia commemorativa in ricordo del sacrificio dei Caduti per la Patria. L'appuntamento è al parco della Rimembranza alle 11 con la posa della corona. L'Amministrazione invita le cittadine e i cittadini, le associazioni, le forze sociali e politiche a partecipare alle celebrazioni.