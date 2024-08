Il 23 e 24 agosto torna Vinellando a Magliano in Toscana

Ventitreesima edizione della kermesse dedicata al Morellino di Scansano, con 24 etichette in concorso e 20 aziende partecipanti



Sarà il giornalista e sommelier Filippo Bartolotta a condurre quest’anno le due masterclass

Magliano in Toscana: Il 23 e il 24 agosto torna a Magliano in Toscana la kermesse Vinellando, dedicata al Morellino di Scansano e ai prodotti del territorio, giunta quest’anno alla ventitreesima edizione. Tante le novità per un’edizione che si presenta al via con due nuove masterclass, condotte dal giornalista e sommelier Filippo Bartolotta, tra gli autori de La guida ai vini d’Italia dell’Espresso e di Decanter Magazine UK. Il suo nome si affianca a quelli della giuria che avranno il compito di scegliere i migliori Morellini dell’annata 2022 tra le 24 etichette in concorso. Due giorni di eventi che si svolgeranno per le vie del borgo e che saranno animati anche dal truccabimbi per i più piccoli, offerto dalla Croce rossa.

“Vogliamo rendere questa manifestazione – spiega Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana – adatta a un pubblico sempre maggiore che coinvolga non solo semplici appassionati ma anche i maggiori esperti del settore. Abbiamo lavorato al programma in modo da renderlo sempre più una manifestazione aperta a tutti, che offra ottimo vino, buon cibo, musica ed eventi per tutte le famiglie. Quest’anno abbiamo inserito tra le novità anche due masterclass condotte da uno dei maggiori esperti di vino nel mondo, proprio per dare alla manifestazione un carattere sempre più nazionale che, siamo sicuri, sarà apprezzato dai visitatori”.

Il programma di venerdì 23 agosto

Si comincia alle 10 con una degustazione riservata alla giuria del Morellino di Scansano annata 2022. Nel pomeriggio, alle 18.30, ci saranno due appuntamenti interessanti: al Centro enoturistico, Filippo Bartolotta terrà una Masterclass, mentre al Centro di documentazione archeologica, Giuseppina Lamioni presenterà il suo libro “La Maremma, a tavola e nel cuore”. Alle 20, il Giardino sul Torrione aprirà lo stand per la degustazione delle eccellenze agroalimentari, a cura dell’associazione “Le Cudere”, offrendo un’opportunità unica per assaporare i prodotti tipici del territorio. Poco dopo, alle 20.40 in piazza della Repubblica, ci sarà la premiazione delle migliori etichette del Morellino di Scansano annata 2022. A partire dalle 21, nel centro storico del paese, si apriranno gli stand per la degustazione del Morellino di Scansano, permettendo a tutti di assaggiare questo vino sempre più apprezzato. La serata si concluderà con una serie di spettacoli musicali a partire dalle 21.30: allo chalet comunale si esibirà la Andrea Roventini Band, in piazza della Libertà Stefano Marini porterà il suo jazz, mentre in piazza della Repubblica Andrea Vanni incanterà il pubblico con il suo concerto di pianoforte.

Il programma di sabato 24 agosto

Si parte alle ore 18.30 con una seconda masterclass di Filippo Bartolotta al Centro enoturistico. Alle 20, il Giardino sul Torrione riaprirà lo stand per la degustazione delle eccellenze agroalimentari, sempre a cura dell’associazione “Le Cudere”. Alle 21 riapriranno gli stand di degustazione del Morellino di Scansano nel centro storico del paese, mentre dalle 21.30 gli spettacoli musicali animeranno nuovamente la serata: allo chalet comunale si esibirà Discopatia, in piazza della Libertà Alessandro Golini intratterrà il pubblico, in piazza della Repubblica tornerà Andrea Vanni con il suo piano, e al Giardino del Torrione sarà la volta di Stefano Marini.

In totale sono 20 le aziende partecipanti alle due masterclass e 24, invece, le etichette in concorso. Nel dettaglio le aziende partecipanti alle masterclass sono: Fattoria dei Barbi, Poggio Nibbiale, Terre dell’Etruria, Podere Poggio Bestiale, Tenuta Agostinetto, Poggio Brigante, Santa Lucia, La Selva, Cantina 8380, Tenuta Il Quinto, Fattoria Mantellassi, Fattoria di Magliano, Podere 414, Cantina cooperativa Vignaioli di Scansano, Azienda agricola Asintone, Col di Bacche, Celestina Fe’, Società esecutori di pie disposizioni, Massi di Mandorlaia, San Felo. I Morellini di Scansano in gara, sono invece: il Marteto dell’azienda Bruni, Morellino di Scansano Docg della Fattoria dei Barbi, Morellino di Scansano Docg di Poggio Nibbiale, il Giogo di Terre dell’Etruria, Morellino di Scansano Docg della Fattoria Le Pupille, il Poggio Bestiale dell’omonima azienda, La Madonnina della Tenuta Agostinetto, il Poggio Brigante dell’omonima azienda, Torre del Moro dell’azienda Santa Lucia, Morellino di Scansano Docg dell’azienda La Selva, 8380 Morellino di Scansano Docg della Cantina 8380, il Ficaie della Tenuta Il Quinto, San Giuseppe della Fattoria Mantellassi, Heba Fattoria di Magliano, Morellino di Scansano Docg dell’azienda Podere 414, il Forteto dell’azienda Le Rogaie, Morellino di Scansano Docg dell’azienda I Cavallini, Vigna Benefizio della Cantina cooperativa Vignaioli di Scansano, Asintone, Col di Bacche e Celestina Fe’, delle omonime aziende, Perbene della Società esecutori di pie disposizioni, Carbonile di Massi di Mandorlaia, e Lampo dell’azienda San Felo.

Il costo del calice è di 10 euro, mentre 20 euro per le masterclass. Il parcheggio si trova nella zona artigianale, accanto al campo sportivo, con servizio navetta per il centro storico dalle 20 fino a mezzanotte e mezzo, sia per il 23 sia per il 24 agosto. Per informazioni www.comune.maglianointoscana.gr.it.