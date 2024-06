Attualità Il 2 giugno parte il progetto "panchine del ricordo" per commemorare martiri delle foibe ed esuli 1 giugno 2024

Il Comitato 10 Febbraio, a partire da domenica 2 giugno, promuove in tutta Italia l’iniziativa patriottica denominata “Panchine del Ricordo”. Si tratta d’installare, in ogni città italiana, una panchina dipinta con i colori della bandiera nazionale. Le panchine, posizionate in luoghi pubblici e verniciate di verde, bianco e rosso, avranno ciascuna una targa con la dedica a un Martire delle foibe, alla Medaglia d’Oro al Merito Civile Norma Cossetto, oppure a un Esule istriano, giuliano, fiumano, dalmata, che si sia particolarmente distinto nel mondo del Lavoro e della Cultura. “Da alcuni anni si è sviluppata in Italia la consuetudine di installare delle panchine, ognuna delle quali, a seconda del colore, è dedicata a una causa meritoria – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del C10F – quelle che proponiamo noi, dipinte con i colori della bandiera nazionale, intendono tramandare il ricordo dei Martiri delle foibe e degli Esuli dal confine orientale d’Italia. Il lancio dell’iniziativa non a caso è da domenica 2 giugno, festa della Repubblica Italiana – conclude Olmi – chiediamo il patrocinio e la collaborazione degli Enti Locali, delle associazioni degli esuli, delle associazioni d’Arma e dei sodalizi culturali.”

