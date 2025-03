Ambiente Il 12 marzo prende il via il percorso “Meno rischio in Toscana” 7 marzo 2025

Nuove soluzioni contro alluvioni e frane", un percorso formativo promosso dalla Regione Toscana per sensibilizzare istituzioni, tecnici e cittadini sulla prevenzione e la gestione del rischio idraulico e idrogeologico. L’iniziativa punta a diffondere informazioni scientifiche e promuovere comportamenti responsabili per mitigare gli effetti degli eventi estremi sul territorio. Firenze: L’evento inaugurale, che si svolgerà presso il Teatro Politeama, rappresenta il primo passo di un programma più ampio che mira a coinvolgere enti locali, professionisti del settore, associazioni e scuole. La giornata sarà un’occasione per approfondire il tema del cambiamento climatico e il suo impatto sulla sicurezza del territorio, con interventi di esperti e rappresentanti istituzionali. L’incontro si svolgerà con il patrocinio degli Ordini dei giornalisti, degli architetti, degli ingegneri, dei geometri e dei geologi, a conferma della rilevanza del tema e del coinvolgimento delle professionalità che operano nella gestione del territorio e nella comunicazione del rischio. “La nostra regione è stata duramente colpita da eventi meteorologici estremi negli ultimi anni - spiegano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni - con conseguenze drammatiche per cittadini e imprese. Dobbiamo lavorare insieme per rendere il territorio più resiliente e per farlo è fondamentale investire nella formazione e nella corretta informazione. L’appuntamento del 12 marzo segna l’inizio di un percorso di consapevolezza e preparazione, volto a rafforzare la capacità di risposta delle comunità locali e a promuovere un approccio condiviso alla gestione del rischio". Seguici



