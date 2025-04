IC "Ettore Sacconi", aperte le iscrizioni al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia

Tarquinia: Sono aperte le iscrizioni alla 15esima edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia, organizzato dall'Istituto Comprensivo "Ettore Sacconi". Gli interessati potranno presentare la richiesta di partecipazione entro il 30 aprile, compilando i moduli al link https://concorsomusicale-icsacconi.piattaformasicura.com/. Il concorso è un appuntamento di rilevanza nazionale che ogni anno richiama scuole, istituti e conservatori da tutta Italia, creando una vera e propria vetrina per giovani talenti della musica.

Il successo della rassegna è il frutto di un’organizzazione impeccabile, affidata dalla dirigente scolastica Dilva Boem a una squadra di professionisti esperti: la direttrice artistica Roberta Ranucci, il coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia e la direttrice organizzativa Monia Meraviglia, che, insieme, garantiscono l’eccellenza dell’evento. Inoltre, la bellezza di Tarquinia, con il suo straordinario patrimonio storico e artistico, rappresenta un elemento fondamentale per l’attrattività della manifestazione. La rassegna è aperta a studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, dei licei musicali, delle scuole secondarie di secondo grado e degli allievi dei conservatori fino a 30 anni. Anche quest’anno, è prevista la categoria delle orchestre miste fino a 30 anni, per consentire una più ampia partecipazione di musicisti di talento.

“La forza di questo concorso risiede nelle audizioni, che rappresentano il cuore pulsante del concorso - sottolineano gli organizzatori -. Non si tratta solo di una gara, ma di un’occasione per condividere esperienze e fare nuove amicizie all'insegna della musica. Il centro storico di Tarquinia diventerà un grande palco, con centinaia di studenti che si alterneranno tra la sala Sacchetti, sede della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, l’auditorium di San Pancrazio, l’oratorio di Santa Croce e la sala consiliare del palazzo comunale. Le audizioni saranno valutate da tre commissioni di esperti, per un totale di 10 docenti”.

La giuria è composta dai docenti di pianoforte Antonella Ceravolo, del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, e Alessandro Camilletti, del conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia; dal docente di pianoforte e storia della musica del liceo musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto, Giovanni Lorenzo Cardia; dal docente di fagotto, musica d’insieme e concertista, Alessandro Verrecchia; dal docente di chitarra al conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Fabio Renato D’Ettorre; dal docente di clarinetto e concertista Piero Iacobelli; dal docente di tromba al conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila, Mauro Marcaccio; dal docente di flauto e concertista Giampio Mastrangelo; dal docente di violino al conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, Giuliano Bisceglia; dal docente di violoncello del conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila, Matteo Scarpelli.

Le prove si terranno dal 14 al 16 maggio, mentre la cerimonia di premiazione avverrà il 18 maggio, dalle 16,30 al teatro comunale “Rossella Falk” in una suggestiva forma di concerto, con l’assegnazione di borse di studio ai vincitori delle varie sezioni in concorso.