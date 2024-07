I sindaci Amiata plaudono impegno dei carabinieri dimostrata nelle indagini per omicidio Del Rio

La gravità dei fatti riporta all’attenzione la questione sicurezza e presidio del territorio. “Chiediamo al governo che venga ripristinato il comando di compagnia ad Arcidosso”

Arcidosso: La drammatica vicenda del rapimento e omicidio del corriere argentino Nicolas Matias Del Rio ha puntato i riflettori sulla questione sicurezza sull’Amiata, argomento che non può essere affrontato e/o circoscritto singolarmente per comune (come le dinamiche del reato hanno evidenziato) ma complessivamente dall’intero territorio montano e per questo i Sindaci hanno deciso di unirsi in un’unica voce e chiedere una maggiore presenza di forze dell’ordine sul campo.

“Vogliamo innanzitutto ringraziare e congratularci con l’Arma dei Carabinieri per l’impegno e la professionalità dimostrata nell’assicurare alla giustizia i responsabili dell’omicidio Del Rio, con indagini condotte incessantemente e non lasciando nulla al caso. Tuttavia questa efferato delitto dimostra, insieme alla serie preoccupante di furti susseguitisi alla fine dello scorso anno e rimasti per lo più impuniti, quanto sia sempre più necessario un costante controllo e presidio del nostro ampio e complesso territorio, fatto di tanti piccoli borghi e frazioni decentrati, vaste aree boschive, poderi ed abitazioni isolate. L’impegno dei Comuni nell’incrementare i propri impianti di videosorveglianza, per quanto importante, non può bastare a garantire quella necessaria e quanto mai richiesta sicurezza per i nostri concittadini. Occorre che anche le altre istituzioni facciano la loro parte”.

“Chiediamo quindi al Governo nazionale, che ha la competenza per fare scelte precise in tal senso, il potenziamento degli organici dei Carabinieri sull’Amiata, a partire dal ripristino del Comando di Compagnia ad Arcidosso. Una scelta sbagliata compiuta anni fa, alla quale ora è necessario trovare rimedio urgentemente dando al territorio il presidio che merita, in termini di presenza di personale, di nucleo investigativo e di pronto intervento. Nel frattempo rilanciamo anche la concreta proposta fatta in questi giorni dall’UNARMA (Associazione sindacale Carabinieri Toscana) ed inviata al Comandante della Legione Carabinieri della Toscana, nell’utilizzare proprio ai fini logistici la locale Tenenza, che conserva ancora i locali da adibire per gli alloggi del personale”.

A tal proposito il Sindaco Jacopo Marini conferma la piena collaborazione e disponibilità dell’Amministrazione Comunale: “Da parte nostra faremo tutto il possibile, anche come proprietari dell’immobile, per mettere in condizioni l’Arma per ripristinare la Compagnia, come chiediamo da anni a vantaggio di tutto il territorio amiatino”.