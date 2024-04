Sport I ragazzi dell'HC Castiglione in Spagna per il torneo "MN Rink Hockey" 2 aprile 2024

Castiglione della Pescaia: L'HC Castiglione ha partecipato in Spagna al terzo torneo MN Rink Hockey che si è svolto dal 27 al 29 marzo a Calafell (Barcellona). Due le squadre giovanili che vi hanno preso parte, grazie anche alla collaborazione dell’Hockey Sarzana che ha prestato tre dei suoi atleti, Edoardo Baudinelli, Carlo Vanello e Giampiero Andreani.

La squadra dell'Under 15 si è qualificata prima su otto squadre partecipanti, vincendo 7-0 contro la squadra Austriaca del RH Wolfurt, grazie a 2 goal di Vanello, 3 di Agresti, 1 di Cornacchini e 1 di Bracali. Buon risultato anche per l’Under 13 che si è qualificata nona su 16 squadre partecipanti. Un'esperienza più che positiva per i ragazzi, che si sono confrontati con squadre e atleti provenienti da tutta Europa. «Siamo felici di aver fatto partecipare i ragazzi ad un torneo così importante – dicono dallo staff tecnico – e crediamo che sia stata un'esperienza unica sia dentro che fuori dal campo. Ora torneremo ad allenarci ancora più convinti che la strada sia quella giusta» La partecipazione a questo torneo internazionale è stata possibile grazie all’aiuto di dirigenti e allenatori dell’Hc Castiglione, ed alla disponibilità dei genitori che hanno accompagnato i ragazzi in Spagna. «Come amministrazione comunale vogliamo fare i complimenti - dichiara il sindaco Elena Nappi - a tutti i componenti della squadra dell’Under 15 di hockey su pista per la bellissima vittoria ottenuta in Spagna. Il risultato è sicuramente un grande successo di tutto il team dell’HC Castiglione e siamo orgogliosi anche per aver portato all’estero il nome di Castiglione della Pescaia, segno dell’importanza che lo sport ha da tempo per il nostro territorio». I ragazzi partecipanti: Under 13: Krocka A. (P), Sinjari M. (P), De Salvatore M., Rosadini L., Bagnoli F., Nucci T., Bracali D., Sforzi M., Cornacchini L. Under 15: Baudinelli E. (P), Krocka A. (P), Vanello C., Andreani G., Cornacchini F., Agresti F., Palushi R., Donnini G., Bracali D. Seguici



