I percorsi post diploma per i giovani toscani

Vicesindaco Michele Bianchi: «La Regione con Giovanisì sostiene i nostri ragazzi nelle scelte formative e lavorative»



Scarlino: La Regione Toscana promuove l’autonomia dei giovani attraverso Giovanisì, il piano che ha offerto opportunità, formazione e lavoro a mezzo milione di persone con un investimento di oltre 1,6 miliardi di euro affermandosi come il miglior progetto giovanile d’Europa. Nella formazione dei giovani c’è un mare costellato di opportunità e sono le scelte di ciascuno a tracciare la rotta. Per supportare i giovani alla scelta del proprio percorso formativo e lavorativo c’è una breve guida con le possibilità e gli strumenti messi a disposizione da Giovanisì in Toscana. La guida è scaricabile al seguente link t.ly/tVnDy.

«La Regione Toscana – spiega il vicesindaco Michele Bianchi – attraverso le possibilità e gli strumenti messi a disposizione da Giovanisì ha realizzato una breve guida per supportare i giovani toscani nella scelta del proprio percorso formativo e professionale. La guida offre una panoramica esaustiva delle opportunità presenti sul territorio, dalle scuole superiori agli atenei, passando per le offerte di formazione professionale e gli sbocchi lavorativi più promettenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Giovanisì».