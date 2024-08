I lavori scuole di Scalo proseguono: nuova pensilina e facciata riqualificata per edificio via Lelli

L’Amministrazione comunale ha finanziato la costruzione di un corridoio che dal cancello arriva alla porta di accesso dell’edificio e la sistemazione della parete esterna



Scarlino: Proseguono i lavori nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Scarlino Scalo. I due plessi, il primo in via Turati e l’altro in via Lelli sono interessati da opere molto importanti finanziate in parte dal Pnrr e in parte dalla Regione Toscana per la costruzione dei locali adibiti a centro cottura (infanzia) e la realizzazione della mensa e della palestra (edificio che ospita la primaria e la secondaria di primo grado).

Il cantiere in via Turati riprenderà a breve appena il ministero interessato risponderà all’istruttoria per una variante che si è resa necessaria in corso d’opera. La costruzione della mensa di via Lelli è in avanzamento, anche in questo caso ci sarà bisogno di una variante che riguarderà l’esterno, così come prosegue l’intervento per la realizzazione della palestra. Ma non solo. L’edificio di via Lelli avrà altre due novità dal prossimo anno scolastico, una pensilina d’accesso e una facciata riqualificata.

«Abbiamo investito 24mila euro (incarichi) e 65mila euro (lavori) circa dell’avanzo di amministrazione – spiegano Cesare Spinelli, assessore ai Lavori pubblici e il vicesindaco Michele Bianchi, con delega all'Istruzione – per completare le opere in corso nel plesso di via Lelli. Abbiamo ritenuto necessario infatti creare una pensilina che collegasse il cancello alla porta di accesso così da permettere agli studenti di entrare a scuola comodamente, soprattutto senza il rischio di bagnarsi in caso di pioggia. Non solo: abbiamo voluto anche riqualificare la facciata esterna così da dare un’immagine completamente nuova dell’edificio che dal prossimo anno sarà ancora più grande e soprattutto più funzionale alle esigenze dei ragazzi e dei docenti. Stiamo seguendo i cantieri passo dopo passo: questi interventi sull’edilizia scolastica sono per noi di grande rilievo non solo per il grande risultato ottenuto nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr e della Regione Toscana ma anche e soprattutto perché l’offerta formativa del nostro Comune sarà migliore e al passo con i tempi».