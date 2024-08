I film e le serie TV più gettonate nel mese di luglio 2024

Scopri la classifica dei film e delle serie più in voga lo scorso mese in Italia



Anche questa settimana JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica mensile dei film e delle serie tv più gettonate in Italia lo scorso mese nella quale sono indicati anche i cambiamenti di posizione rispetto al mese precedente.





Fonte e classifica completa aggiornata in tempo reale con tanto di numero di posizioni perse o guadagnate rispetto ai 30 giorni precedenti, la massima posizione raggiunta, e tutte le piattaforme dove è possibile vedere i titoli, reperibili alla pagina: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly



"Inside Out" il titolo più gettonato al primo posto. Stabile al secondo posto “Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente”, medaglia di bronzo per “La Ragazza della Palude”.

A luglio, il film più gettonato in Italia è stato "Inside Out", che conquista il primo posto con la sua affascinante storia delle emozioni di una giovane ragazza di nome Riley, costrette a gestire i cambiamenti causati dal suo trasferimento a San Francisco.

Al secondo posto troviamo "Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente", prequel della celebre saga in cui un giovane Coriolanus Snow tenta di riabilitare il nome della sua famiglia diventando mentore di Lucy Grey Baird, tributo del Distretto 12 nella decima edizione degli Hunger Games.

Medaglia di bronzo per "La Ragazza della Palude", nel quale una giovane di nome Kya viene abbandonata dalla sua famiglia e cresce da sola nelle paludi fuori dalla sua piccola città. Tuttavia, quando il suo ex fidanzato viene trovato morto, Kya viene messa sotto i riflettori, immediatamente etichettata dalla gente del posto e dalle forze dell'ordine come la principale sospettata dell'omicidio.

Stabile al quarto posto è "Perfect Days", diretto da Wim Wenders, che racconta la routine quotidiana di un sessantenne giapponese, Hirayama, che pulisce i bagni pubblici di Tokyo.

Al quinto posto scende "Oppenheimer", il dramma storico sulla vita del fisico J. Robert Oppenheimer, figura chiave nello sviluppo della bomba atomica.

Il sesto posto è occupato da "Past Lives", una storia toccante su due amici d’infanzia, Nora e Hae Sung, che si ritrovano vent’anni dopo.

Al settimo posto troviamo "Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F", che segna il ritorno del poliziotto di Detroit Axel Foley in una nuova avventura.

All’ottavo posto si piazza "Il Ministero della Guerra Sporca", un film di Guy Ritchie ambientato durante la seconda guerra mondiale, incentrato su una missione segreta britannica dai metodi non convenzionali.

Al nono posto c'è "Anatomia di una caduta", in cui una donna viene accusata di aver ucciso il marito con il loro figlio cieco unico testimone.

Infine, al decimo posto resiste "Povere Creature!", la storia di una donna riportata in vita da uno scienziato.

La classifica completa dei film più visti aggiornata in tempo reale con tanto di numero di posizioni perse o guadagnate rispetto ai 30 giorni precedenti è disponibile alla pagina: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly







Fonte e classifica completa aggiornata in tempo reale con tanto di numero di posizioni perse o guadagnate rispetto ai 30 giorni precedenti, la massima posizione raggiunta, e tutte le piattaforme dove è possibile vedere i titoli, reperibili alla pagina: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly&t=shows

Tra le serie TV, in vetta “The Boys” davanti a “House of the Dragon” e “The Bear”.

Mantiene la vetta “The Boys”, serie che offre uno sguardo irriverente a cosa succede quando i supereroi abusano dei loro poteri.

Al secondo posto troviamo “House of the Dragon”, che racconta l'apice e l'inizio della caduta della dinastia Targaryen.

Sul terzo gradino del podio c'è “The Bear”, che segue le vicende di un giovane chef che cerca di trasformare un negozio di sandwich.

Al quarto posto si piazza “Fallout”, serie ambientata in un futuro post-apocalittico con lo spettro di una guerra nucleare. In quinta posizione troviamo “Those about to die”, che esplora il mondo degli sport gladiatori nell'antica Roma.

“My Lady Jane” si piazza al sesto posto, raccontando una versione alternativa della storia di Lady Jane Grey, figura storica inglese vissuta nel sedicesimo secolo.

Al settimo posto troviamo “Evil”, dove una psicologa scettica, un prete in formazione e un appaltatore investigano eventi straordinari.

L'ottavo posto è occupato da“The Acolyte: La Seguace”, ambientata un secolo prima dell’ascesa dell’Impero, con una storia di omicidi e intrighi tra i Jedi.

“Presunto Innocente”, incentrato su un omicidio che sconvolge l’ufficio del procuratore di Chicago, si piazza al nono posto.

Chiude la top 10 di luglio “Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio”, una docuserie che analizza la scomparsa della tredicenne Yara in grado di scuotere un’intera comunità locale.

La classifica completa delle serie TV più viste aggiornata in tempo reale con tanto di numero di posizioni perse o guadagnate rispetto ai 30 giorni precedenti è disponibile alla pagina: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly&t=shows

Metodologia:

Le classifiche di streaming di JustWatch vengono calcolate nelle ultime 24 ore, 7 giorni o 30 giorni in base all'attività degli utenti, che include il cliccare su un'offerta di streaming, l’aggiungere un titolo alla propria watchlist o il contrassegnare un titolo come "visto". Questi dati vengono raccolti mensilmente da oltre 40 milioni di appassionati di film e serie TV e vengono aggiornati quotidianamente per 140 siti locali e 4.500 servizi di streaming.

A proposito di JustWatch

JustWatch (www.justwatch.com/it) è la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo tra le quali Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus, Now TV, SkyGo, Apple TV+, Timvision, Paramount+ e tante altre, rendendo facile scoprire dove è possibile guardarli legalmente.

Un’unica ricerca - Un’unica wishlist - Un’unica homepage per lo streaming con suggerimenti e consigli personalizzati su ogni singolo utente.

JustWatch collabora insieme a un numero crescente di grandi siti partner che utilizzano l'API di JustWatch per integrare le opzioni su dove guardare i loro contenuti di intrattenimento. Il modello di business di JustWatch si basa su tre pilastri:

Acquisto di media di intrattenimento su YouTube, Facebook/Instagram basato sui dati di JustWatch. Monetizzazione diretta delle app attraverso partnership con servizi di streaming. Dati di mercato e informazioni utili esclusive per l’industria dello streaming.

JustWatch ha sede a Berlino, in Germania, e ha uffici a New York, Parigi, Monaco di Baviera e Londra e conta oltre 200 dipendenti.