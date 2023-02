“I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” con Brass, Bros & Bass

Sabato 11 febbraio il debutto della rassegna nell'auditorium dell’Istituto musicale “Giannetti”



Grosseto: La nuova edizione della rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” debutta sabato 11 febbraio alle ore 17 con "Brass, Bros & Bass" nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura, in via Bulgaria. Il concerto – così come gli altri, in tutto nove appuntamenti fino a giugno – è a ingresso libero e gratuito.

Ad esibirsi sarà la Brass Brothers Band con un programma che spazierà dal jazz al blues fino alla musica leggera, con composizioni – tra gli altri – di Webber, Williams e Morricone. Nel dettaglio, saranno eseguiti un medley del musical “Jesus Christ Superstar”, alcuni tra i brani più celebri delle colonne sonore scritte da Ennio Morricone (da “C'era una volta il west” a “Il buono, il brutto, il cattivo”), “Blue bells of Scotland”, “Portrait of Armstrong”, “Silver'n Brass”, “...and my dream will come true” (un medley di famosissime colonne sonore di cartoni animati) e un medley funky.

La band è composta da Michele Makarovic e Emanuele Barbetti alla tromba, Marco Piccioni, Dario Sarti e Mauro Mancianti al flicorno soprano, Massimiliano Santella e Riccardo Tonello al trombone, Angelo Fucci al contrabbasso.