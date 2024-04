I campionati italiani di ciclismo faranno tappa a Grosseto

Grosseto: Ci sarà anche Grosseto nel circuito dei campionati italiani di ciclismo intitolati “Toscana tricolore 2024”. L’evento è stato presentato a palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, alla presenza della Regione Toscana, della Federazione ciclistica italiana, del Comitato regionale Toscana, della Lega ciclismo e dei rappresentanti degli 11 Comuni interessati.



L’appuntamento nel capoluogo maremmano è per il 19 e il 20 giugno con la cronometro per tutte le categorie e tra i partecipanti ci sarà il campione Filippo Ganna. Per dare ancora più valore all’evento, la gara sarà dedicata ai ciclisti Antonio Panico, Roberto Seripa e Nilo Nardini, morti a Braccagni il 14 luglio 2022 investiti da un’auto mentre erano in sella alle proprie biciclette.