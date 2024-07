Cronaca Hockey. Vandali al Circolo pattinatori di via Mercurio 2 luglio 2024

2 luglio 2024 200

200 Stampa

Redazione

Grosseto: “Sono sconcertato da quanto avvenuto questa notte al Circolo pattinatori: dei vandali hanno scatenato la propria rabbia e idiozia contro le strutture sportive di via Mercurio. Un gesto vergognoso. Ingenti i danni. Confido nel lavoro delle Forze dell'Ordine. Voglio esprimere la mia vicinanza ai vertici della società Cp Grosseto”.

Così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna riguardo quanto avvenuto al Circolo pattinatori di via Mercurio questa notte.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Hockey. Vandali al Circolo pattinatori di via Mercurio Hockey. Vandali al Circolo pattinatori di via Mercurio 2024-07-02T14:45:00+02:00 110 it Vandali al Circolo pattinatori di via Mercurio PT1M /media/images/63919860-4faa-45c7-80ff-5aaf4d8e0efd.jpg /media/images/thumbs/x600-63919860-4faa-45c7-80ff-5aaf4d8e0efd.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 02 Jul 2024 14:45:00 GMT