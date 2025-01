Hockey: Under 17, la Blue Factor vince a Forte dei Marmi

Castiglione della Pescaia: Nel recupero della quarta giornata di campionato under 17, la Blue Factor Castiglione espugna il pala Forte per 4-2, al termine di una gara combattuta contro l’Mt Service Versilia HF. La sfida si doveva giocare a fine novembre. Il Castiglione prende il largo nel finale di primo tempo, dopo essere andato sotto in avvio di partita: Agresti, Diego e Tommaso Bracali portano sul 3-1 i maremmani. Ad inizio ripresa Facchini accorcia, poi Francesco Cornacchini sigilla la vittoria con il gol del 4-2. Blue Factor a punteggio pieno a quota 21 punti.

Campionato under 17 – zona 4

Mt Service Versilia HockeyForte-Blue Factor Castiglione

MT SERVICE VERSILIA HFORTE : Matteo Manfredi, (Lapo Barsi); Edoardo Pucciarelli, Federico Frosina, Lorenzo Cagnoni, Matteo Facchini, Giulio Tonacci, Lorenzo Giovannelli, Gianmarco Lunardi, Samuele Barsaglini. All. Andrea Facchini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE : Samaal Shariff, (Alexander Krocka); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini, Tommaso Bracali. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Donato Minonne di Viareggio.

RETI: pt (1-3) 2’19 Facchini (FM), 3’26 Agresti (C), 15’24 D.Bracali (C), 19’16 T.Bracali (C); st 2’21 M.Facchini (FM), 14’09 Cornacchini (C).

1 giornata 25-27 ottobre

Blue Factor Castiglione Spv Viareggio 8-3

Pumas A. Viareggio Sarzana 10-1

Versilia H. Forte Follonica 13-2

2 giornata 3-5 e 26 novembre 5 dicembre

Blue Factor Castiglione Follonica 15-3

Sarzana Spv Viareggio 8-3

Pumas A. Viareggio Versilia H. Forte 3-1

3 giornata 10 novembre

Sarzana Blue Factor Castiglione 4-5

Spv Viareggio Versilia H. Forte 5-7

Follonica Pumas A. Viareggio 1-9

4 giornata 24 novembre

Versilia H. Forte Blue Factor Castiglione 2-4

Follonica Sarzana 4-6

Pumas A. Viareggio Spv Viareggio 9-1

5 giornata 1 dicembre

Spv Viareggio Follonica 4-2

Blue Factor Castiglione Pumas A. Viareggio 3-2

Sarzana Versilia H. Forte 4-8

6 giornata 8 dicembre

Follonica Versilia H. Forte 1-13

Spv Viareggio Blue Factor Castiglione 2-12

Sarzana Pumas A. Viareggio 2-7

7 giornata 18-22 dicembre

Spv Viareggio Sarzana 5-4

Follonica Blue Factor Castiglione 2-9

Versilia H. Forte Pumas A. Viareggio Rinv.

8 giornata 12 gennaio 2025

Pumas A. Viareggio Follonica 5-4

Blue Factor Castiglione Sarzana Rinv.

Versilia H. Forte Spv Viareggio 15/1









Classifica

21 Hc Castiglione (7)

18 Pumas A. Viareggio (7)

12 Versilia H. Forte (6)

6 Sarzana (7)

6 Spv Viareggio (7)

0 Follonica