Hockey: un Leccio Moro Follonica in emergenza sconfigge l'ASD Viareggio

Follonica: Con le assenze importanti di Margheriti e Fabbri, il mister Alberto Aloisi si affida a Adriano Maggi, Federico Asta, Gabriele Talarico, Marco Premoli, Alessandro Fare, Marco Mugnaini, Flavio del Viva e dell'U17 Mattia Malvezzi per affrontare l'ASD Viareggio.

Il Leccio Moro Follonica parte subito forte vani i tentativi per l'ottima difesa dell' esterno difensore nazionale Filippo Poletti fino a quando a 7 minuti dalla fine del primo tempo Talarico porta in vantaggio il Follonica. Anche il ASD Viareggio ha le sue occasione ma l'altro nazionale Marco Mugnaini respinge gli attacchi versiliesi. E' ancora Talarico ad andare in rete portando a due i goal di bianco/azzurri. Dopo circa un minuto Adriano Maggi ha la possibilità di aumentare lo score per un tiro diretto ma la pallina si infrange sui cosciali Poletti . Rocambolesco invece il goal sempre su tiro di prima di Biancucci che batte un impotente Mugnaini. A 2'22" dalla fine arriva il goal del definitivo 3 a 1 del solito Marco Premoli.

Con tre vittorie su tre partite del Leccio Moro Follonica, Alberto Aloisi si dimostra più che degno di aver ricevuto il testimone da Franco Polverini.