Hockey: Turno infrasettimanale per il Circolo Pattinatori che riceve la visita del Cgc Viareggio

Grosseto: Un altro derby toscano attende mercoledì sera alle 20,45 sulla pista Mario Parri di via Mercurio nell’unico turno infrasettimanale ufficiale della regular season di serie A1. Il Circolo Pattinatori Grosseto di Massimo Mariotti si misura con il Cgc Viareggio, un quintetto storico, tornato da quest’anno sul più importante palcoscenico nazionale dopo due anni di assenza. Un confronto per i biancorossi, reduci dal quarto pareggio di inizio stagione, sulla pista di Biassono contro il Monza, che duelleranno con una formazione che segue i locali a un solo punto di distanza, grazie alle vittorie ottenute a Sarzana e in casa contro il Sandrigo. A sette giorni dall’entusiasmante affermazione contro il Follonica, dunque, Saavedra e compagni sono a caccia di un altro “mercoledì da leoni”, che consentirebbe di consolidare il quinto posto, considerato che Bassano è di scena sul campo della capolista Lodi.

«Sotto certi aspetti – sottolinea il mister del Cp Massimo Mariotti – la gara con il Viareggio è più difficile di quella di Follonica e Bassano, non dal punto di vista tecnico, ma sotto quello mentale, quella del mio carissimo amico Cupisti, un viareggino che tiene alla squadra della sua città come io tengo al Grosseto, è una squadra che ha approfittato del fatto che Forte dei Marmi ha ridotto un po’ i rubinetti, per prendere Cinquini e Lombardi, che aggiunti a Mura l’hanno rinforzata, facendola diventare un complesso difficile da affrontare: ne sa qualcosa Trissino, vittorioso per 6-5. Sarà una partita complicata contro un’avversaria che si sta comportando sulla nostra falsariga con due vittorie. Noi siamo imbattuti, ma con una vittoria in più e magari una sconfitta avevamo qualche punto in più».

Sarà dunque un duello tra due squadre che puntano a evitare i playout e a giocarsi un posto magari nei preliminari playoff:

«Siamo usciti indenni da tre trasferte comunque difficili con squadre che sulla carta potranno lottare con noi e non abbiamo mai perso. Il Monza, vorrei che non si dimenticasse, ha pareggiato con Sarzana e col Valdagno, formazione che sta facendo un campionato di alto livello. Sabato scorso potevamo vincere senza gli errori individuali di concetto che ci sono costati tre reti. La gara con il Viareggio, se vinta, ci potrebbe permettere di guardare leggermente più avanti».

«La squadra sta sicuramente meglio di sabato scorso – aggiunge Mariotti – contro il Monza, Paghi, De Oro e Saavedra, non avevano recuperato gli sforzi fatti nel derby e stavolta hanno un giorno in più di riposo».

L’ultima battuta è sul pubblico: «In attesa dell’ampliamento, che ci permetterà di avere un impianto più accogliente, riscaldato, mi piacerebbe vedere nuovamente il palazzetto pieno come contro il Follonica. La città deve capire che siamo lo sport di riferimento in questo momento per la città. Chi viene a seguire, e questo è innegabile, si appassiona a uno sport bellissimo e divertente. La speranza che aumentino sempre di più i nostri supporters e che ci sia un sempre maggiore coinvolgimento dei grossetani».

I PRECEDENTI. Quella di mercoledì sera tra maremmani e versiliesi è la nona sfida in serie A1: due volte la vittoria è andata ai biancorossi (nel 1978 e nell’andata della stagione 22-23), quattro i successi bianconeri e due pareggi, l’ultimo al PalaBarsacchi per 5-5 il 21 gennaio 2023, con Massimo Mariotti allenatore del Centro Giovani Calciatori.