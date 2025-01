Hockey. Torna il campionato di A1, con il C.P. Grosseto impegnato in casa con l'Azzurra Novara

Grosseto: Archiviato con un pareggio a Valdagno e tre sconfitte, il ciclo terribile, contro le big della serie A1, il Circolo Pattinatori Grosseto torna in pista, dopo le festività natalizie, per affrontare una serie di incontri decisivi per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Il 2025 si apre sabato 4 gennaio sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, contro la matricola Azzurra Novara, nell’ultima gara del girone d’andata. Il quintetto guidato da Sergi Punset è al terzultimo posto della classifica e l’auspicata vittoria dei ragazzi di Massimo Mariotti ha una doppia valenza. Con un successo, infatti, Pablo Saavedra e compagni avrebbero la matematica certezza di conquistare un posto, per il quarto anno consecutivo, per i playoff di Coppa Italia. In caso di risultato negativo potrebbe essere in teoria superati sia da Viareggio (che ospita Monza) che da Giovinazzo (di scena a Trissino). I biancorossi hanno però un altro importante motivo per superare i piemontesi in questa prima gara dell’anno: chiuderebbero la prima parte di stagione con ben nove punti di vantaggio sugli avversari di turno. Nelle prime tre giornate del girone di ritorno sono in programma due turni casalinghi fondamentali, contro il rinato Giovinazzo e il Montebello.

«Il nostro bilancio per la prima parte di campionato – sottolinea l’allenatore biancorosso Massimo Mariotti – veniamo da tre sconfitte consecutive, ma solo contro il Lodi abbiamo sbagliato la partita, contro Trissino e Forte dei Marmi ci siamo comportati benissimo.

“Mister Hockey” guarda avanti: «Durante queste feste abbiamo fatto un richiamo fisico atletico con il preparatore Simone Zanobi, per affrontare al meglio le sfide che ci aspettano. Ne abbiamo tre nel giro di ventuno giorni che possono indirizzare la nostra stagione per il verso sperato, farci chiudere il discorso salvezza e se facessimo i punti che inauguriamo potremmo coltivare qualche ambizione».

«La partita con il Novara si presenta difficile, non solo perché arriva subito dopo le feste, ma perché l’Azzurra ha dimostrato di avere delle qualità. Ripeto, è una gara fondamentale per il nostro cammino e vincendo arriverebbe anche una piccola soddisfazione personale, quella di conquistare un posto tra le primo posto all’andata, che vale il pass dei playoff di Coppa Italia contro il Trissino».

«I tifosi – aggiunge Mariotti – ci sono stati vicini in occasioni delle straordinarie sfide con Bassano, Follonica, Trissino, ma è nelle prossime che i miei ragazzi hanno bisogno degli appassionati e mi auguro che da sabato sera la pista di via Mercurio continui a essere un fortino, un catino che dia i giusti stimoli alla squadra».

Fongaro e Cairo hanno avuto qualche giorno di febbre, ma dal primo dell’anno sono tornati ad allenarsi, per cui la squadra si presenta al completo: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan.