Hockey: Si è conclusa la prima settimana di preparazione del Circolo Pattinatori Grosseto

Grosseto: Si è conclusa all’insegna della concentrazione, del sorriso e della motivazione la prima settimana di preparazione del Circolo Pattinatori Grosseto in vista del campionato di serie A1 di hockey pista. I ragazzi di Massimo Mariotti hanno lavorato duro, con doppie sedute di allenamento nel centro sportivo di via mercurio (la mattina in palestra agli ordini del preparatore atletico Simone Zanobi, nel pomeriggio sulla pista Mario Parri), per farsi trovare pronti ai primi appuntamenti della prossima stagione.





«Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi – dice mister Massimo Mariotti - la squadra della mia città. Riprendo il filo di un discorso iniziato tanti anni fa, che mi ha dato grandi soddisfazioni, per portare ad una salvezza tranquilla il Circolo Pattinatori. Questo è una sorta di anno zero ma con la collaborazione di tutti, società e atleti, possiamo dare il via a un nuovo ciclo».

I primi cinque giorni di lavoro sono serviti ai nuovi arrivati per ambientarsi: gli argentini Francisco Barragan e Matias Sillero e lo spagnolo Gabriel Cairo, hanno iniziato ad amalgamarsi con un gruppo composto da veterani e giovanissimi. Stefano Paghi, Pablo Saavedra e Gaston De Oro mettendo la loro conoscenza, la loro esperienza al servizio della squadra.

Da lunedì aumenteranno ulteriormente i carichi di lavoro per il primo impegno della stagione 2024-2025, il 2 torneo Città di Grosseto che si giocherà venerdì 13 settembre sulla pista Mario Parri. il triangolare prenderà il via alle 18 con la sfida tra Sarzana e lo Scandiano, formazione di serie A2, allenata da Enrico Mariotti, un giocatore, oggi allenatore, nato nella cantera del Circolo pattinatori. Alle 19.30 lo Scandiano duellerà con il Grosseto, mentre alle 21 chiusura con il match tra i due quintetti di serie A1, il Circolo Pattinatori 1951 e l’Hockey Sarzana.

Per Massimo Mariotti sarà il primo test di verifica delle condizioni e della qualità della rosa a sua disposizione, per il pubblico sarà una bella occasione per vedere all’opera i propri beniamini. Prima dell’esordio in campionato (sabato 12 ottobre sulla pista di Giovinazzo) il Grosseto scenderà comunque in campo per misurarsi contro i campioni d’Italia del forte dei marmi.

Le confortanti notizie che arrivano dal dall’amministrazione comunale, con il progetto di allargamento della tensostruttura (per portarla alla capienza richiesta dalla Fisr) è ormai in dirittura d’arrivo, hanno tranquillizzato la società, che si prepara a vivere un campionato, il quinto consecutivo nella massima serie, senza tante pressioni, con l’obiettivo primario della salvezza. Nei prossimi giorni verrà anche presentato alla città il nuovo main sponsor, che sostituirà l’Edilfox Costruzioni, l’azienda che ha accompagnato il cammino del Circolo Pattinatori dal torneo di serie B 2018-2019 fino ai quarti di finale contro il Follonica della passata stagione.

immagini dei primi giorni di preparazione (foto Tommaso Giusti)