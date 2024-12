Hockey, Serie B, la Blue Factor giocherà la finale di Coppa Italia

Castiglione della Pescaia: Al Casa Mora, nel concentramento di semifinale sud, il Castiglione batte il Cresh Eboli 6-3 e i Pumas Ancora Viareggio per 7-5. A Marzo se la vedrà contro l’Amatori Vercelli. L’under17 vince a Follonica 9-2

Al Casa Mora il concentramento delle semifinali di Coppa Italia, girone B, ha regalato spettacolo. La Blue Factor Castiglione, con una rimonta straordinaria, nella finale ha battuto i Pumas Ancora Viareggio, e a marzo giocherà per la coccarda tricolore nella finalissima contro l’Amatori Vercelli, che ha vinto il gruppo A.

Nella prima partita i Pumas Ancora Viareggio hanno battuto la Rotellistica Scandianese per 5-3, con gli emiliani che avevano saputo rimontare sul 3-3 a 4’ dalla fine. Poi Mirko Bertolucci ha messo dentro il 4-3 con il definitivo 5-3, quando la Rotellistica giocava senza il portiere con l’uomo di movimento in più.

Nella seconda partita la Blue Factor ha segnato con uno scatenato Faelli due gol dopo appena un minuto e mezzo e gara che sembrava aver preso una direzione contro l’Eboli. Invece la Cresh ha saputo rimontare per chiudere il primo tempo sul 2-2. Ad inizio ripresa addirittura gli ospiti salernitani sono andati avanti con il tiro libero di Vicinanza. La Blue Factor ha faticato a rimettersi in gara: il portiere Petrillo ha stoppato praticamente tutti gli attacchi maremmani, fino al pari di Faelli sulla punizione del tiro diretto. Mantovani ha messo dentro il 4-3 a metà tempo, e nel finale la doppietta di Montauti ha fissato il punteggio sul 6-3.

Adrenalinica la finale del raggruppamento fra Pumas Viareggio e Castiglione. Dopo il gol iniziale del solito Faelli, il tiro diretto di Bertolucci ristabiliva la parità. Bigatti e Olivieri portavano addirittura sul 3-1 i versiliesi alla fine del primo tempo. Pezzini, dopo 7’ della ripresa segnava il 4-1. Da questo momento però i biancocelesti maremmani salivano di tono: santoni confezionava una doppietta in 4’, e il rigore di Nerozzi ristabiliva la parità sul 4-4. Il tiro libero del 10° fallo riportava dai 7 metri e 40 Bertolucci, e Mirko non tradiva: 5-4 per la Pumas. Negli ultimi tre minuti si scatenava però Oscar Lasorsa, che aveva colpito numerose volte palo e traversa: tre gol, compreso il definitivo 7-5 su punizione.

I risultati

Al Casa Mora domenica 22 dicembre

Semifinali

Rotellistica Scandianese-Pumas Ancora Viareggio 3-5

Blue Factor Castiglione-Cresh Eboli 6-3

Finale

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-7

Ala pala Pregnolato di Vercelli sabato 21 dicembre

Semifinali

Amatori Vercelli-Minimotor Correggio 6-4

Roller Recoaro-Hockey Bassano 4-2

Finale ore 21

Amatori Vercelli-Roller Recoaro 6-2

I tabellini

Rotellistica Scandianese-Pumas Ancora Viareggio 3-5

ROTELLISTICA SCANDIANESE: Cristian Rinaldi, (Greta Ganassi); Iacopo Vibi, Gabriele Ganassi, Cristian Camilo Pozzi, Gioele Ganassi, Michael Giardina, Kevin Rinaldi, Andrea Consiglio. All. Massimo Barbieri.

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Gabriel Del Torrione, (Matteo Davanzo); Giuseppe Oliveri, Simone Bigatti, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Natan Francesconi, Edoardo Barsotti, Nicholas Pezzini, Mirko Bertolucci. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Simone Brambilla di Agrate.

RETI: pt (1-1) 15’39 Giardina (RS), 22’06 Bertolucci (V); st 1’59 Cardelli (V), 10’08 rig. Barsotti (V), 13’24 pp Gi.Ganassi (RS), 21’09 Castaldi (RS), 23’18 Bertolucci (V), 24’36 Olivieri (V).

Blue Factor Castiglione-Cresh Eboli 6-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shareef); Luca Mantovani, Roman Matteucci, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Oscar Lasorsa, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

CRESH EBOLI: Salvatore Petrillo; Pietro Di Flora, Alessio Vicinanza, Matteo Vicinanza, Andrea Niola Melone, Roberto Spinelli, Emilio Malandrino, Francesco Quaranta. All. Berniero Gallotta.

ARBITRO: Luca Lossi di Viareggio.

RETI: pt (2-2) 1’18 e 1’35 Faelli (C), 17’15 e 24’56 Niola Melone (E); 0’41” pp Vicinanza (E), 6’37 pp Faelli (C), 12’43 Mantovani (C), 20’12 e 24’04 Montauti (C).

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-7

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Gabriel Del Torrione, (Matteo Davanzo); Giuseppe Oliveri, Simone Bigatti, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Natan Francesconi, Edoardo Barsotti, Nicholas Pezzini, Mirko Bertolucci. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shareef); Roman Matteucci, Luca Mantovani, Matteo Faelli, Brando Santoni, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Oscar Lasorsa, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Simone Brambilla di Agrate.

RETI: pt (3-1) 5’05 Faelli (C), 6’34 pp Bertolucci (V), 20’03 Bigatti (V), 21’20 Olivieri (V); st 7’31 Pezzini (V), 9’25 e 13’50 Santoni (C), 14’17 rig. Nerozzi (C), 20’26 pp Bertolucci (V), 22’07, 22’47 e 24’47 pp Lasorsa (C).

L’under17 di Federico Paghi ha vinto il derby, settima giornata del campionato, a Follonica per 9-2. Al Capannino gara che ha visto il Castiglione sempre avanti, 4-0 alla fine del primo tempo. Poker di gol di Francesco Cornacchini, doppietta di Filippo Agresti e reti di Diego Bracali, Riccardo Palushi e Lorenzo Cornacchini. Castiglione in testa alla classifica a punteggio pieno.