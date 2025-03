Hockey: Serie A2, la Blue Factor vince a Salerno

Il Castiglione supera il Campolongo Hospital per 5-3 al termine di una gara combattuta. Doppietta di Buralli. Serie B, al Casa Mora il Castiglione, fresco vincitore della Coppa Italia, supera la Rotellistica per 10-6. Tripletta di Nerozzi

Castiglione: Importante vittoria per la Blue Factor nella quinta di ritorno: nella difficile trasferta a Salerno il Castiglione batte il Campolongo Hospital per 5-3, e rimane in vetta solitaria alla classifica del girone B di serie A2. Come previsto gara difficile per i maremmani, soprattutto per adeguarsi al parquet scuro del pala Tulimieri. Per lunghi tratti regna l'equilibrio anche se il Salerno si carica di falli. Il Castiglione la sblocca con una veloce ripartenza: Cabella per Buralli che offre l'assist sul secondo palo a brunelli che fa secco Marrazzo. La Blue Factor spreca però troppo, come la punizione del decimo fallo con Buralli con il portiere che respinge il bolide. Sabetta e Cabella battibeccano e si prendono il blu.

Poco dopo blu a Giuseppe Giudice che aggancia Maldini. Brunelli è fermato da Melillo sulla punizione. Il Campolongo Hospital così pareggia in inferiorità numerica: Maldini si aggancia in area con Durante e provoca il rigore. Sul secondo tentativo Fontan Alfani insacca l'1-1. Poi una lunga interruzione per un guasto tecnico ed Esposito si prende un blu per un ingresso anticipato in pista. Lasorsa è fermato da Melillo sulla punizione, ma poi sempre Lasorsa in power play mette dentro il 2-1 riprendendo una respinta della sponda, dopo che Buralli aveva cannoneggiato dalla distanza. Nella prima azione della ripresa Fontan Alfani offre l'assist a Durante che mette dentro il 2-2. A riportare avanti i biancocelesti è la bomba da oltre metà pista di Buralli che vale il 3-2. Fontan Alfani si prende il secondo giallo e poi anche Sabetta prende un nuovo blu. Melillo ferma la punizione di Cabella. Buralli dal limite infila così il 4-2. Fontan Alfani al 18' ridà speranze al Salerno, deviando una pallina forse alta su tiro di Sabetta, 4-3. A chiudere i conti poco dopo ci pensa Cabella che dal limite mette la pallina sotto la traversa per il definitivo 5-3.

Bella vittoria per la squadra di serie B. Dopo la conquista della Coppa Italia a Trissino, il quintetto di Federico Paghi c'ha messo un pò ad ingranare, poi però ha messo sotto una buona Rotellistica Camaiore per 10-6. I versiliesi passano in vantaggio dopo 3', poi la rimonta castiglionese con i gol di Faelli (bomber di coppa), Cornacchini e Santoni, doppietta, intervallati dal gol di Barni per il 4-2 del primo tempo. Nella ripresa il Castiglione prende in mano le redini dell'incontro e allunga: reti di Cornacchini e Nerozzi, sempre con le risposte di Tirinnanzi, poi Bracali, una doppietta di Nerozzi (tripletta finale per lui), Bianchi e Faelli che fissano il punteggio sul 10-6 finale. Castiglione al comando del girone E.

Serie A2 girone B: Ospedale Campolongo Roller Salerno-Blue Factor Castiglione 3-5

OSPEDALE CAMPOLONGO SALERNO: Juanito Marrazzo, Giancarlo Melillo; Andrea Barone, Dario Granito, Daniele Esposito, Giuseppe Giudice, Francesco Sabetta, Samuele Ferrari, Juan Cruz Fontan Alfani, Gianmarco Durante. Tutto. Massimo Giudice.

FATTORE BLU CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. Tutto. Massimo Bracali.

ARBITRO: Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI: pt (1-2) 17'55 Brunelli (C), 23'11 rig. Fontan Alfani (S), 21'55 pp Lasorsa (C); st 0'12” Durante (S), 4'21 e 7'55 Buralli (C), 16'31 Fontan Alfani (S), 17'44 Cabella (C).