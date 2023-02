Hockey serie A1. L'Edilfox Grosseto passa in rimonta a Montecchio Precalcino

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox firma la decima vittoria in serie A1 (5-3) sul campo del Montecchio Precalcino, al termine di un incontro che ha preso la strada della Maremma solo nel finale del primo tempo, dopo che i veneti si sono portati sul 2-0. Alla lunga, però, i ragazzi di Michele Achilli hanno fatto vedere la loro superiorità e hanno portato a casa un successo strameritato, che permette di sorpassare il Forte dei Marmi, sconfitto dal Lodi.



E' un Grosseto che parte con il freno a mano tirato quello che scende in pista a Montecchio: passano 46” e, dopo un errore tra Saavedra e Mount, Vega lascia partire un missile dal limite dell'area che fa secco Menichetti. Il Grosseto inizia a macinare gioco ma il Montecchio si difende in modo quadrato in difesa e i biancorossi stentano. Poi quando il gol sembra cosa fatta (su Mount e Rodriguez) ci pensa il portiere di casa, Cristian Cocco, a salvare il salvabile. Su un'azione tambureggiante del Grosseto il Montecchio raddoppia: De Oro colpisce un palo clamoroso e sul ribaltamento di fronte Nacevich che travolge Lo Guercio in area: è rigore che Campagnolo trasforma in maniera semplice alla sinistra di Menichetti. Il doppio svantaggio però “gara” i maremmani: Saavedra a 6' dalla sirena buca da fuori con un missile terra aria. Dopo appena due minuti, l'inglese Alex Mount, con una piroetta in area, mette al sette alle spalle di Coppo. Poco dopo ancora Mount, servito da De Oro con un filtrante in area, scarta il portiere e segna la rete del vantaggio dei biancorossi.

A inizio ripresa, dopo una punizione di prima fallita da Saavedra, Alessandro Franchi devia in rete un tiro dalla distanza di Stefano Paghi. Il Montecchio non ci sta e riapre il confronto con Zanini. I veneti hanno anche la possibilità di pareggiare ma Menichetti neutralizza il tiro diretto di Zanini. Al 15’ il Circolo Pattinatori vola sul 5-3 con una magia di Mount che batte da due passi Cocco.

Alex Mount fallisce a un minuto e mezzo alla fine un tiro diretto: Cocco nega all’inglese il poker di serata. Il Grosseto però controlla senza problemi fino alla fine e brinda all'ottavo risultato positivo consecutivo.

Montecchio Precalcino-Edilfox Grosseto 3-5

MONTECCHIO PRECALCINO: Cocco, Sanson; Zanini, Vega, Cardella, Posito, Campagnolo, Guglielmi, Loguercio, Mir. All. Davide Mendo.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Andrea Davoli e Marcello Di Domenico.

RETI: nel p.t. 0’46 Vega, 18’05 Campagnolo, 18’25 Saavedra, 20’28 Mount, 24’31 Mount; nel s.t. 4’09 Franchi, 6’30 Zanini (rigore), 15’39 Mount

NOTE: espulsione temporanea Posito, Franchi, Posito.