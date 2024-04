Hockey: La Blue Factor supera 11-4 i lanieri e consolida la vetta della classifica

Sconfitta l’under 17 dal Forte dei Marmi per 6-1. Vittoria dell’under 15 ai rigori, 8-7, contro i Pumas. Successo per 15-1 dell’under 13 contro il Prato

Castiglione della Pescaia: Larga vittoria per la squadra di serie B della Blue Factor, nell’undicesima giornata del campionato: a Prato i biancocelesti superano per 11-4 il Super Glaz. Triplette per Brando Santoni, Mattia Piro e Luca Mantovani, reti di Filippo Montauti e Samuel Cardi. Sconfitta con onore nel ritorno dei playoff per il 3-4 posto per l’under17: a Forte dei Marmi finisce 6-1 con la rete biancoceleste firmata da Diego Bracali. Successo per l’under 15 contro i Pumas Ancora Viareggio nel ritorno dei playoff per il 1-2 posto: al Casa Mora gara elettrica che finisce ai rigori e Castiglione che la spunta per 8-7. Protagonista Filippo Agresti che segna un poker di gol, rimontati dai Pumas sul 4-4. Dal dischetto segnano Francesco Cornacchini, Lorenzo Rosadini, Diego Bracali (anche il tiro decisivo) e Agresti. Si va alla bella. Vittoria anche per l’under13 in formazione rimaneggiata: al Casa Mora il Castiglione regola il Prato per 15-1, cinque gol di Lorenzo Cornacchini, 4 per Thomas Nucci e Mattia Sforzi e doppietta per Filippo Bagnoli. Biancocelesti sempre al comando della classifica a una giornata dalla fine del campionato.