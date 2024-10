Hockey, Incontro di cartello sabato sera in via Mercurio a Grosseto

Grosseto: Incontro di cartello, sabato sera alle 20,45 sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio. Il Circolo Pattinatori Grosseto, reduce da un pareggio in rimonta sul difficile campo del Giovinazzo, si confronta con l’Ubroker Bassano, l'ambiziosa formazione che aspira a entrare nel gruppo delle inseguitrici del favorissimo Trissino, che nell’Opening Day ha messo in tasca i primi tre punti sul campo di Bassano del Grappa. La sfida tra gli ultimi due c.t. della nazionale, Massimo Mariotti e Alessandro Bertolucci si presenta affascinante, con il Grosseto intenzionato a continuare ad essere protagonista nel massimo campionato di hockey dopo aver conquistato nelle ultime due stagioni il quarto e il sesto posto; il bassano vuole invece migliorare il nono posto conseguito nella passata stagione.

«Anche se qualcuno tende a minimizzare – dice Massimo Mariotti, mister del Cp Grosseto – il Bassano ha messo in piedi una super squadra, che pur inserirsi tranquillamente tra le prime quattro del campionato, essendo stata costruita per far bene, a cominciare dal fatto che avrà in panchina Bertolucci, l’allenatore che ha vinto gli ultimi tre scudetti, due a Trissino e uno a Forte dei Marmi».

Secondo Mariotti il Bassano «avrà dalla sua una grande intensità e se vogliamo rimanere in partita e giocarcela dovremo avere l’1% di intensità di loro e una grande aggressività, facendo anche leva anche sul fattore campo. Dovremo giocare senza assilli, cercando di avere anche qualità».

La prima uscita dei biancorossi è stata confortante sotto l’aspetto della determinazione che ha permesso a Saavedra e compagni di tornare a casa con un prezioso pareggio. «Potevamo fare anche meglio, visto che abbiamo avuto diverse occasioni per vincerla – sottolinea Mariotti – ma è comunque un buon pareggio».

Sabato contro il Bassano ci sarà sicuramente da soffrire ma i grossetani sono pronti alla battaglia. Nella lista dei convocati torna Mattia Gabbani, costretta a saltare la trasferta in Puglia per la morte del nonno, mentre è a posto il resto del gruppo, pronto a regalare ai propri sostenitori una bella partita e magari a muovere ancora la classifica.

I CONVOCATI. Fongaro, Irace; Saavedra, Barragan, De Oro, Paghi, Sillero, Cairo, Cabiddu, Giabbani.

ARBITRI: Francesco Stallone e Vincenzo Marinelli.

I PRECEDENTI. Grosseto e Bassano si sono sfidate in serie A1 dieci volte, con quattro vittorie a testa e due pareggi. Nella passata stagione il Circolo Pattinatori ha espugnato la pista dell’Ubroker per 4-2, con reti di Saavedra, De Oro, Franchi e Cabella, mentre in via Mercurio è finita 2-2.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA DI ANDATA. Sabato: Wasken Lodi-Azzurra Novara rinviata, Telea Sandrigo-Monza, Cp Grosseto-Ubroker Bassano, Sarzana-GB Mec Viareggio, Why Sport Valdagno-Innocenti Follonica. Domenica: Trissino-Tierre Montebello, Canniccia Forte dei Marmi-Indeco Giovinazzo.