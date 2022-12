Hockey Follonica, raggiunto l'accordo con Pablo Cancela Moll

Follonica: L'Hockey 1952 comunica con grande soddisfazione di aver raggiunto l'accordo con Pablo Cancela Moll, assicurandosi le prestazioni del forte attaccante spagnolo. Cancela, 34 anni, torna a Follonica dopo l'esperienza del 2019/2020.

“Trovare l'accordo con Pablo è stato semplice -spiega il direttore sportivo Simone Pantani- è successo tutto molto rapidamente, in pochi minuti abbiamo definito. La sua voglia di tornare a Follonica era molto forte, qui, dove ha lasciato un ottimo ricordo sia fra i tifosi che in società e nello spogliatoio. Pablo ci può dare una grossa mano a risolvere i nostri problemi in fase offensiva, con lui non ci nasconderemo e punteremo a far bene in tutte le competizioni”. Cancela sarà a disposizione del tecnico Sergio Silva dalla ripresa del campionato e giocherà con la maglia numero 74.