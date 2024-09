Hockey Follonica, al via la campagna abbonamenti 24/25

Follonica: È scattata la Campagna Abbonamenti 2024/2025 del Follonica Hockey, Hockey Pista e Pattinaggio artistico in vista della nuova stagione agonistica. Tariffe dedicate a famiglie e giovani, vendita della tessera abbonamenti. Follonica Hockey presenta la campagna abbonamenti 2024/2025, “e ripartiamo insieme”, è questo lo slogan scelto dalla Società per dare seguito al percorso di crescita della squadra, volto ad avvicinare sempre più persone all’Hockey su pista in città. Dopo una campagna acquisti davvero importante, la Società vuole dare un segnale forte anche ai propri tifosi dando il via alla campagna abbonamenti.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alle categorie Under 18, Over 65, e Ultras che potranno godere di una tariffa agevolata ed assistere a tutte le partite del Campionato Italiano A1 e A2 e delle competizioni Europee in casa, a soli 65 euro. Il Presidente Franco Ciullini commenta: “Quest’anno il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre più giovani e famiglie alle nostre partite. Abbiamo costruito una squadra con giocatori che hanno storie da raccontare, che nascono a Follonica ed è per questo che vogliamo che la nostra gente viva l’emozione di questa stagione alle porte insieme a noi”.



Informazioni utili sulla Campagna Abbonamenti 2024/25

PREZZI: SOSTENITORI VIP (posto Centrale riservato per tifare tutte le partite di campionato, coppe e play off): 250€

CENTRALE RISERVATO (solo campionato): 140€

TRIBUNE LATERALI RISERVATO (campionato): 120€

TRIBUNA LIBERA: 90€

RIDOTTO (Over 65, Genitori degli atleti sia pattinaggio che hockey, 14/18 anni, Ultras): 65€

Per ogni maggiore informazione visitare le pagine del Follonica Hockey sui social