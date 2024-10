Hockey: Eccellente prestazione dei ragazzi di Alberto Aloisi al Casamora

Follonica: Eccellente prestazioni dei ragazzi di Alberto Aloisi al Casamora di Castiglione della Pescaia alla prima giornata di Coppa Italia di A2, dove riescono a fermare l'HC Castiglione, uscendo imbattuti da una difficile pista contro una squadra costruita per lottare per la promozione in serie A1.

I ragazzi di mister Aloisi nonostante la giovane età sono riusciti a tenere testa per tutta la partita andando addirittura in vantaggio nel primo tempo con Edoardo Fabbri, mentre per l' HC pareggia con l'ex Mattia Maldini, risultato che cambia solo nel secondo tempo a 12 minuti alla fine della partita con la rete di Montauti.

Ancora Maldini per l'HC porta il risultato sul 3 a 1, ma il Follonica non molla e accorcia le distanze con Galgani, trovando addirittura il pareggio con Margheriti. Da segnalare due penalty non realizzati da Cabella, che però porta in vantaggio a poco più di 3 minuti dalla fine il Castiglione, con il risultato di 4 a 3. Ma dopo solo 20 secondi arriva il decimo fallo per l'HC ed Adriano Maggi, implacabile dal dischetto porta il risultato sul definitivo 4 a 4. Prossimo appuntamento per l'IREN Follonica domenica 20 Ottobre ore 18.00 al PalaArmeni