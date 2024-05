Hockey e Beach Tennis protagonisti del fine settimana castiglionese

Fine settimana all’insegna dello sport a Castiglione della Pescaia con le finali del Campionato Italiano di Hockey su pista e il Torneo Internazionale di Beach Tennis BT200.



Castiglione della Pescaia: Dal 23 al 26 maggio si daranno appuntamento al Palazzetto dello Sport di Casa Mora 10 squadre provenienti da tutta Italia per sfidarsi in un’emozionante competizione che vedrà i giovani talenti italiani dell’Hockey su pista contendersi il titolo di campioni nazionali Under 15. La squadra dell’HC Castiglione della Pescaia, allenata da Massimo Bracali e Federico Paghi, ha ottime possibilità di piazzamento avendo vinto il proprio girone. Giovedì e venerdì si disputeranno le qualificazioni, con il classico girone all'italiana tutti contro tutti, poi sabato i quarti di finale e domenica semifinali e finalissime.

Nel fine settimana successivo, dal 30 maggio al 2 giugno, si disputeranno le finali del Campionato Italiano Under 13.

Sempre dal 23 al 26 maggio l’area del piazzale Maristella sul lungomare castiglionese diventerà una piccola cittadella dello sport internazionale ospitando il Torneo Internazionale di Beach Tennis BT200, uno dei tornei più importanti del calendario continentale ed intercontinentale per questo sport. Saranno 150 gli atleti provenienti dall’Italia e dall’estero, che si contenderanno un montepremi di 15.000 dollari, oltre 70 coppie di giocatori e giocatrici tra i primi 20 del mondo. Insieme alla competizione principale, si svolgeranno tornei collaterali per atleti amatoriali con oltre 200 partecipanti

L'amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per la realizzazione di questi due importanti eventi sportivi che confermano Castiglione della Pescaia la culla di ogni sport ed il fatto che ogni anno questo comune venga scelto per manifestazioni sempre di più alto livello sportivo come questi campionati nazionali che ci fregiamo di ospitare.