Hockey. BlueOptik Follonica U13 tra le migliori sei squadre di Italia

Follonica: Finisce con un sesto posto a livello nazionale l'avventura per i ragazzi della BlueOptik Follonica U13 alle finali nazionali. Dopo un aver superato un girone di qualificazione veramente competitivo, i ragazzi guidati da Alberto Aloisi si arrendono ai quarti di finali alla formazione del'Hockey Thiene classificatasi poi terza alla fine del girone.

Nella finale di consolazione per quinto e sesto contro l'HC Castiglione, nonostante le molteplici occasioni avute, la formazione del golfo non riesce ad essere sufficientemente cinica da non realizzare più di una rete grazie anche al piccolo ma formidabile ultimo difensore dell'HC Castiglione, consentendo alla compagine ospite della manifestazione di aggiudicarsi la quinta posizione. Il Follonica campione uscente consegna lo scudetto all'hockey Breganze vincitore del titolo di Campioni d'Italia dopo aver battuto il Roller Bassano per 1 a 0; la zona 2 conquista così le prime tre posizioni in Italia. Adesso per gli azzurri della BlueOptik Follonica un pò di riposo e poi subito pronti per la prossima stagione che li vedrà impegnati nel Campionato di categoria superiore dell'U15.