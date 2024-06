Cronaca Hockey: Al via le Finali Nazionali a Follonica categoria Under 19 5 giugno 2024

Follonica: Archiviate le categorie dei più piccoli adesso per il Follonica Hockey è il turno sella serie maggiore, da domani 6 Giugno infatti scenderanno in pista i ragazzi dell'Under 19. Il Follonica ospite della manifestazione, schiera il Leccio Moro Follonica, detentori del titolo dell'U17. I Pumas vincitori lo scorso anno dovranno affrontare proprio il Follonica nel prima giornata visto che la cabala ha voluto inserire le due toscane nello stesso girone insieme a Forte dei Marmi, Roller Salerno, Correggio Hockey. Nell'altro girone Wasken Lodi, Cremona Hockey, HC Valdagno, Roller Bassano ed Hockey Breganze. Con una vittoria della coppa Fisr dell'U11 ed un sesto posto nazionale dell'U13, il Follonica Hockey fa ben sperare anche per questa categoria visto che nel campionato di zona, i ragazzi guidati da Franco Polverini si sono classificati solo dietro proprio ai Pumas. Questi i convocati del Leccio Moro Follonica U19 : Claudio Bracali, Lorenzo Masini, Filippo Galgani, Adriano Maggi, Edoardo Fabbri, Alessandro Agresti, Francesco Margheriti, Mattia Polverini, Marco Premoli, Marco Mugnaini, Federico Bussotti, Alessandro Grossi, Ernesto Maggi, Gabriele Talarico. Allenatore: Franco Polverini Seguici



