Hockey. Al Casa Mora per la quinta giornata il Castiglione non può fallire

Castiglione della Pescaia: Lasciarsi alle spalle la sconfitta di Camaiore e ripartire. La Blue Factor di Massimo Bracali dopo lo stop contro la Rotellistica, ha ora di fronte a se praticamente un mese di gare casalinghe, ad iniziare dalla sfida di sabato alle 20.45 arbitro Matteo Righetti di Sarzana, contro il Campolongo Hospital Salerno. Il calendario infatti per i biancocelesti proporrà la sosta nel prossimo turno, e poi ancora due gare al Casa Mora: il 25 gennaio contro i Pumas Ancora Viareggio e il 1 febbraio il derby contro il Follonica. Prima però c’è da pensare al Salerno, affrontato già due volte in Coppa Italia: vittoria 10-1 al pala Tulimieri e poi successo sempre maremmano al Casa Mora per 4-2. Il Salerno di Massimo Giudice ha fin qui conquistato solo un successo in quattro gare, contro il Sarzana nell’anticipo della sesta giornata, ma i granata rimangono una squadra con un mix d’esperienza e prospetti molto interessanti, dal portiere Juanito Marrazzo all’argentino Juan Cruz Fontan Alfani. Nel Castiglione ci dovrebbero essere il recupero di Oscara Lasorsa, dopo l’attacco influenza, e in dubbio rimangono Diego Guarguaglini e Mattia Piro. La serie B gioca domenica a Camaiore contro la Rotellistica, mentre l’under 17 è stata costretta a rinviare la gara a causa della richiesta del Sarzana, mentre l’under 15 gioca sabato a Grosseto. Seguici



