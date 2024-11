Hockey A2, la Blue Factor vince il derby

Castiglione della Pescaia: Fine settimana da stropicciarsi gli occhi per le cinque squadre della Blue Factor allenate da Massimo Bracali e Federico Paghi: i biancocelesti hanno inanellato solo vittorie.

La serie A2 nel derby domenicale al Capannino, seppur soffrendo la dinamicità dei giovani del golfo, ha saputo ben capitalizzare le occasioni, facendo la partita e meritando alla fine il successo per 5-3. Nel Castiglione ancora assente Serse Cabella. La gara si apre con il rigore per il Follonica: Buralli aggancia Margheriti. Saitta ferma lo stesso attaccante del Follonica sul rigore. Poi è Galgani che aggancia Maldini in ripartenza e si becca il blu. Ernesto Maggi stoppa la punizione di Buralli. In power play però, l’assist di Brunelli è perfetto per Santoni che davanti al portiere lo infila di giustezza. Il pari a cinque minuti dalla fine del primo tempo: Galgani mette in mezzo da sinistra, Maldini in ripiegamento difensivo la spedisce alle spalle di Saitta, 1-1. Il Follonica è galvanizzato e nel giro di un minuto e mezzo la ribalta. Scambio veloce fra Masini e Galgani con il tiro a fil del primo palo che s’insacca, 2-1. Trenta secondi ed è pareggio. Brunelli serve centralmente Buralli che entra indisturbato in area e batte Maggi, 2-2. Nella ripresa il Castiglione entra in pista più determinato. Dopo 4’ ci pensa Buralli a dare il vantaggio ai biancocelesti: aggira in area Galgani e in diagonale infila il 3-2. La Blue Factor continua a spingere: al 7’ Montauti recupera una pallina al limite dell’area e la mette al sette per il 4-2. Sul blu a Masini, aggancio a Guarguaglini, Brunelli avanza sulla punizione e batte Maggi per il 5-2. Sul contropiede a 8’ dalla fine Adrano Maggi serve Margheriti che a porta vuota infila il 5-3. Tra sabato e domenica prossima si deciderà chi vincerà il girone di Coppa Italia: sabato al Casa Mora arriva il Roller Matera capolista, con i lucani che poi giocheranno domenica a Follonica.

La prima squadra a scendere in pista era stata l’under23: al Casa Mora vittoria contro il Follonica per 6-3, dominando praticamente la partita. Doppietta per Guarguaglini e gol di Faelli, Santoni, Maldini e Cornacchini. A Viareggio contro l’Spv, sabato, due successi consecutivi. L’under15 ha sempre condotto sui versiliesi: cinquina di gol per Diego Bracali e doppietta per Turbanti nel 7-3 finale. Combattuta la gara di serie B: sempre alla pista Dorando Petri, i biancocelesti hanno chiuso il primo tempo su 2-1, gol di Mantovani e Faelli. Nella ripresa 3-1 di Nobili, e poi il definitivo 4-1 segnato ancora da Faelli. Infine domenica l’under17, ha vinto a Sarzana per 5-4: gara sempre in equilibrio e gol maremmani di Diego Bracali, e Francesco Cornacchini per entrambi una doppietta, e rete di Tommaso Bracali.





Coppa Italia gruppo D

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione 3-5

IREN FOLLONICA: Ernesto Maggi, (Alessandro Grossi); Federico Asta, Alessandro Agresti, Lorenzo Masini, Filippo Galgani, Adriano Maggi, Lorenzo Bonucci, Marco Premoli, Francesco Margheriti. All. Alberto Aloisi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Matteo Faelli, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli. All. Massimo Bracali

ARBITRO: Mauro Donato di Salerno.

RETI: pt (2-2) 14’32 Santoni (C), 19’15 e 20’26 Galgani (F), 21’02 Buralli (C); st 4’15 Buralli (C), 7’29 Montauti (C), 8’55 Brunelli (C), 16’55 Margheriti (F).

Serie B girone G

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 2-4

SPV VIAREGGIO: Jacopo Enrico Macherpa, (Gabriele Toti); Matteo Corretti, Cristian Tomei, Mattia Marlia, Riccardo Biancucci, Mattia Silvestri, Diego Gonzo, Matteo Corsi. All. Andrea Biagi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini; Brando Santoni, Tommaso Bracali, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Luca Mantovani, Francesco Cornacchini. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Luca Lossi di Viareggio.

RETI: pt (1-2) 16’06 Mantovani (C), 17’58 Menegatti (V), 19’26 Faelli (C); st 7’17 Nobili (C), 18’20 rig. Tomei (V), 18’55 Faelli (C).

Campionato under 23 zona 4

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Alessandro Donnini); Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luca Mantovani, Mattia Maldini, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi.

FOLLONICA: Alessandro Grossi, (Alessandro Del Viva); Alessandro Frare, Alessandro Agresti, Lorenzo Masini, Filippo Galgani, Adriano Maggi, Federico Asta, Gabriele Talarico, Francesco Margheriti. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (2-1) 9’45 Santoni (C), 15’36 Margheriti (F), 23’55 Guarguaglini (C); st 1’03 Guarguaglini (C), 1’12 Maldini (C), 14’00 Faelli (C), 18’42 Cornacchini (C), 20’10 Asta (F), 20’54 Maggi (F).

Under 17 zona 4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 4-5

SARZANA: Edoardo Baudinelli, (Cristian Grossi); Lorenzo Malfatti, carlo Vanello, Luigi Fabbi, Giampiero Andreani, Kevin Farina, Manuel Grossi, Federico Lagomarsini. All. Sergio Festa.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Alexander Krocka); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini, Tommaso Bracali. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (3-4) 1’18 pp Vanello (S), 4’00 Farina (S), 7’23 D.Bracali (C), 7’48 rig. T.Bracali (C), 12’54 D.Bracali (C), 14’37 Andreani (S), 15’41 Cornacchini (C); st 4’05 Cornacchini (C), 13’25 Vanello (C).

Campionato under 15 – zona 4

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-7

SPV VIAREGGIO: Nicola Mutti, (Ryan Cinquini); Federico Paolinelli, Gregorio Tonelli, Martina Cupido, Enea Sbrana, Gianluca Squeo, Loreno Giorgio Triglia, Matteo Galimberti, Tommaso Barsacchi. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, (Michele De Salvatore); Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Thomas Nucci, Diego Bracali, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Alessandro Capparelli di Viareggio.

RETI: pt (1-5) 4’39 Turbanti (C), 5’41 Bracali (C), 8’01 Turbanti (C), 8’10 Squeo (V), 15’52 pp e 17’54 rig. Bracali (C); st 0’58” Bracali (C), 2’48 Tonelli (V), 5’24 Squeo (V), 7’53 Bracali (C).