Hockey: A2, la Blue Factor ospita l’Spv Viareggio

Castiglione della Pescaia: Dopo gli auguri di buone feste con tutte le squadre, tifosi e genitori, il fine settimana sarà intenso per le formazioni della Blue Factor Castiglione. Per la terza giornata di serie A2, sabato sera al Casa Mora (20.45 arbitro Luca Lossi di Viareggio) i biancocelesti di Massimo Bracali ospitano l’Spv Viareggio. Una sfida, l’ultima del 2024, comunque da prendere con le giuste motivazioni per il Castiglione: anche a Prato senza diversi giocatori nello scorso turno, la squadra ha saputo dare risposte importanti rimontando e andando a vincere con autorità. L’Spv del tecnico Alessandro Martini dopo il turno di riposo della prima giornata, ha duellato a lungo nel derby contro i Pumas arrendendosi solo nel finale, ma rimane una buona squadra con giovani interessanti.

«Ho visto un ottimo atteggiamento della squadra a Prato – ha detto il tecnico dell’HcC Massimo Bracali – soprattutto nei giovani che si sono messi a disposizione, aiutando a fare gruppo. Con l’andare delle partite mi aspetto una crescita. Tentiamo di recuperare Serse Cabella, dal problema che lo affligge da inizio stagione. L’Spv ha un’intelaiatura formata da un settore giovanile importante, e dovremo affrontarli con la giusta carica».

Domenica l’under 17 è di scena alle 9 a Follonica. Rinviata la gara dell’under 15 che il Castiglione doveva giocare contro la Rotellistica Camaiore.

In serie B è tempo di semifinali, con i due concentramenti di Coppa Italia: domenica la Blue Factor ospita il girone B, con le due gare di semifinale e la finale. Chi vince il girone giocherà poi la finalissima per la coppa contro la vincente del girone A. Il Castiglione affronterà nella semifinale alle 12 il Cresh Eboli che ha preso il posto dell’Afp Giovinazzo che ha rinunciato.

Al Casa Mora domenica 22 dicembre

Semifinali

Ore 10 Rotellistica Scandianese-Pumas Ancora Viareggio

Ore 12 Blue Factor Castiglione-Cresh Eboli

Ore 17 finale.

Al Pala Pregnolato di Vercelli sabato 21 dicembre

Semifinali

Ore 14 Amatori Vercelli-Minimotor Correggio

Ore 16 Roller Recoaro-Hockey Bassano

Finale ore 21