Hockey A2, la Blue Factor batte la Roller Matera

Castiglione della Pescaia: Al Casa Mora il Castiglione nell’ultima gara di Coppa Italia, si vendica dell’andata e stende i lucani per 10-7. La qualificazione però passa dalla gara di domenica sempre del Matera a Follonica

Come nella gara d’andata, fra Blue Factor Castiglione e Decom Matera non sono mancati emozioni, gol e spettacolo. I maremmani di Massimo Bracali però, ancora privi di Serse Cabella, nell’ultima del girone di Coppa Italia si vendicano della sconfitta dell’andata e stendono al squadra di Valerio Antezza per 10-7. La qualificazione però alle finali, passa dal risultato fra Follonica e Matera, ultima partita che si gioca domenica 17 novembre.

La sfida sembra un’autentica fotocopia di quanto successo a Matera. Pronti via e i lucani vanno in gol col solito Pizzini dopo appena 11’ secondi (alla tensostruttura ne erano bastati 9 di secondi). Poi Piozzini si ripete dopo 5’ e sembra una gara segnata. Invece incomincia a carburare Buralli: doppietta anche per lui, il 2-1 su rigore e il 2-2 con la conclusione vincente dal limite. Piozzini piazza la tripletta sul tiro libero, prima c’era stato un fallo su Buralli e poi il blu a Montauti che frana su Monticelli. Il 3-3 è un tocco magico di Brunelli, spalle alla porta, su passaggio di Guarguaglini. Il Castiglione carica a testa bassa: El Houzi salva a più riprese, ma nulla può sul tiro di Buralli dal limite della sua area di difesa, che attraversa tutta la pista ed è toccato da Guarguaglini che infila il 4-3 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa Santoni allunga subito, 5-3. Il tempo è tutto un susseguirsi di botta e risposta: Buralli fallisce un rigore, poi segna Rodinone, ma Buralli (poker di reti) riporta ancora avanti il Castiglione. Alla festa partecipa anche Maldini con una conclusione da destra. Monticelli beffa Saitta, 9-6. Il portiere del Castiglione però si supera e neutralizza prima il rigore e poi la punizione del decimo fallo di Piozzini. Brunelli fa doppietta per il 10-6 e Rondinone, ancora tocco mortifero fissa il punteggio sul definitivo 10-7. Il 7 dicembre parte il campionato e la prima partita sarà ancora Castiglione contro Matera al Casa Mora.

Blue Factor Castiglione Roller Matera 10-7

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Matteo Faelli, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli. All. Massimo Bracali.

ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, Simone Pigato; Conrado Piozzini Pereyra, Simone Rondinone, Matteo Ferrara, Matteo Matera, Vincenzo Maria D’Ettorre, Francesco Monticelli, Alessandro Mastronardi. All. Valerio Antezza.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (4-3) 011" e 5'31 Piozzini (M), 5’58 rig. e 7’00 Buralli (C), 15'49 pp Piozzini (M), 19’19 Brunelli (C), 23’36 Guarguaglini (C); st 2’47 Santoni (C), 5’37 Buralli (C), 5’46 Rondinone (M), 7’30 Maldini (C), 8’30 Rondinone (M), 11’55 Buralli (C), 15’45 Maldini (C), 18’53 Monticelli (M), 20’27 Brunelli (C), 21’47 Rondinone (M).