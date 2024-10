Castiglione della Pescaia: Giochi, divertimento e tante attività da brivido per festeggiare Halloween a Castiglione della Pescaia. L'appuntamento è per giovedì 31 ottobre alla Fattoria delle Anatre, dalle 15:00 alle 19:00, con un evento aperto a tutti.

Serata mostruosa tra laboratori, dolcetto o scherzetto e festa in maschera a Vetulonia. Ricco il programma pensato dagli Amici di Vetulonia APS: alle 17:30 laboratori mostruosi presso la comunità Familiare, alle 18:30 dolcetto o scherzetto per le vie del paese, alle 19:00 festa mascherata presso la Casa del Popolo con premiazione della migliore maschera, migliore maschera di coppia e maschera peggiore. Naturalmente premi e dolcetti per tutti i bambini mascherati.