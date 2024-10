Ha fatto tappa a Bolsena la biciclettata sulla via Francigena per battere il cancro

Il vice sindaco Raffaella Bruti: “Un piacere accogliere e salutare i cinque ciclisti protagonisti di questa bella iniziativa di solidarietà”



Bolsena: In bicicletta sulla via Francigena per battere il cancro. Si sono fermati a Bolsena i ciclisti impegnati in un tour di sette tappe da Maranello a piazza San Pietro, a Roma, con l’obiettivo di sensibilizzare gli amanti dello sport all’aria aperta sull’importanza della prevenzione e del sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico. Marco Zanotti, Marco Micheli, Nicola Franco, Damiano Scarabelli e Mauro Giannotti sono i cinque biker che sono stati accolti a piazza Matteotti, presso l’ufficio informazioni turistiche, dal vice sindaco Raffaella Bruti e dall’assessore comunale Claudia De Vincentiis.

“Abbiamo avuto il piacere di ospitare i protagonisti di questa bella iniziativa di solidarietà, portando il saluto del primo cittadino Andrea Di Sorte e della comunità bolsenese – dichiara il vice sindaco Bruti -. Raccogliere fondi a favore della ricerca è fondamentale, perché consente di sviluppare nuove terapie e trattamenti nei confronti di una patologia che si presenta in molteplici forme e colpisce, purtroppo, migliaia di persone. Negli anni sono stati fatti notevoli passi in avanti, ma rimane ancora molto da fare anche nel campo della prevenzione, per promuovere stili di vita sani”. La pedalata sulla via Francigena è organizzata dalla Fondazione per la Medicina Personalizzata ed è stata ideata proprio dai cinque atleti che partecipano al tour, lungo l’Italia centrale. L’arrivo nella Capitale sarà domani 4 ottobre.