Gruppo Crosa Service Follonica Basket – Baloncesto Firenze: 58-53

Parte nel migliore dei modi il 2025 del Gruppo Crosa Service Follonica Basket nel campionato di Divisione Regionale 2

Follonica: Bella vittoria per il Gruppo Crosa Service nel campionato di DR2 vs Baloncesto Firenze. Gli azzurri partono forte costringendo gli ospiti al precoce time out nei primissimi minuti, ma l'energia del quarto resta invariata, con Follonica che chiude avanti sul 17-9. Nel secondo quarto i viola aumentano il ritmo riuscendo a mettere in difficoltà i padroni di casa che inizialmente non trovano le misure per contenere i fiorentini, fino al sorpasso ospite sul 17-18.

Gli azzurri però a quel punto ritrovano intensità e allungano di nuovo andando all'intervallo sul 34-28. Alla ripresa Baloncesto tenta il forcing, ma gli azzurri reggono, pur non senza difficoltà, la gara scorre su binari di equilibrio con il Gruppo Crosa Service sempre avanti, anche se con divari nel punteggio sempre sotto la doppia cifra. A un minuto dalla fine Follonica è in vantaggio di 5 punti, ma alcune scelte di tiro rivedibili e qualche difesa non ottimale riportano gli ospiti pericolosamente sotto di 3 a pochi secondi dalla fine. Time out di Vichi e rimessa in attacco, la palla va a Dario Battaglini che la protegge rimediando due liberi che, trasformati, mettono in ghiaccio il risultato e portano Follonica alla meritata vittoria per 58-53.

Progressivo: 17-9; 34-28; 43-40; 58-53.

Follonica: Bianchi 15, Donati 3, Bartolozzi 8, Battaglini D. 14, Simonelli 8, Petri 4, Signorini 2, Bartoli 2, Angiolini 2, Ranieri, Marcocci, Pagnini. All. Giuliano Vichi, 1° Ass. Pietrafesa, 2° Ass. Marchi.

Baloncesto: Casilini 6, Godelier 10, Mori 16, Paccati 3, Pasquini 6, Checcacci 2, Laureano 8, Mazzella 2. All. Iurissevich.