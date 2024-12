Gruppi opposizione: "Sindaco si regala portavoce per Natale…con i soldi dei cittadini"

Follonica: "In questi giorni i profili social del comune di Follonica sono, come il periodo dell’anno pretende, un fiorire di foto natalizie, di presentazione di eventi. Peccato che ci sia qualcosa che invece il sindaco ha deciso di non comunicare: era già successo a luglio, quando l'avviso per il capo di staff fu pubblicato solo per 5 giorni; è successo ancora ieri nel tardo pomeriggio. All’albo pretorio è stato pubblicato l’avviso per il portavoce del sindaco, ma non è stata data nessuna comunicazione e attenzione ancora perché scade lunedì 23, quindi solo dopo 3 giorni lavorativi.

Vien da pensare che, contrariamente a quando il comune cercava un informatico, e fece comunicati stampa e post per dare pubblicità della ricerca, questa volta, come per il posto poi assegnato all'allora collega di studio Ferretti, il sindaco abbia già scelto ancor prima di aprire la selezione e che quindi darne pubblicità non farebbe che aumentare il numero di richieste inutilmente. Perché una selezione dovrebbe passare sotto traccia? Perché dovrebbe rimanere aperta solo 3 giorni lavorativi? Sì, avete letto bene, scade lunedì 23 alle 12.00! Forse perché sappiamo già tutti chi sarà la prescelta?

La sensazione è quella di una storia già vista e di un finale già scritto: arriverà una portavoce vicina a Fratelli d’Italia e a questo punto non sappiamo nemmeno se suggerire a chi ha i titoli di provare a partecipare. Avevamo già sottolineato l’enorme aumento di spesa di soldi pubblici per lo staff del sindaco e questo atto è la dimostrazione che avevamo ragione nonostante il sindaco abbia provato a dire l’opposto. “Ci son cascato di nuovo” canta Achille Lauro in una celebre canzone e c’è cascato di nuovo anche il sindaco Buoncristiani, mentre la comunicazione per l’avviso si sarà persa nella profondità della Fossa delle Marianne", concludono i consiglieri comunali Andrea Pecorini, Mirjam Giorgieri, Francesca Stella (Partito Democratico), Emanuele Betti (Andrea Pecorini sindaco), Francesco Ciompi (Follonica a Sinistra).