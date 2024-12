Cronaca Grosseto: Un nuovo ascensore per la scuola primaria di via Mazzini 13 dicembre 2024

13 dicembre 2024 129

129 Stampa

Redazione

Saranno abbattute le barriere architettoniche della scuola primaria Tombari di via Mazzini. Grosseto: L'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori. L’intervento, dal valore complessivo di 150mila euro, prevede l’installazione di un ascensore che rappresenta un passo importante per la realizzazione di una scuola più inclusiva e accessibile, rispondendo così alle esigenze di tutti gli studenti. “Siamo orgogliosi di annunciare – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – l’approvazione di questo progetto che conferma il nostro impegno concreto nel rendere la scuola più accogliente e attenta alle esigenze di tutti, garantendo pari opportunità di fruizione degli spazi a ciascuno -. Siamo convinti che l’abbattimento delle barriere archittetoniche – continuano sindaco e assessori – simboleggi anche l’abbattimento delle barriere sociali, promuovendo di fatto maggiore inclusione e parità di diritti”. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Grosseto: Un nuovo ascensore per la scuola primaria di via Mazzini Grosseto: Un nuovo ascensore per la scuola primaria di via Mazzini 2024-12-13T17:42:00+01:00 168 it Grosseto: Un nuovo ascensore per la scuola primaria di via Mazzini PT1M /media/images/Angela-Amante-assessore-alla-gentilezza-di-Grosseto.jpg /media/images/thumbs/x600-Angela-Amante-assessore-alla-gentilezza-di-Grosseto.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 13 Dec 2024 17:42:00 GMT