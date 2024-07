Grosseto: Tre serate per valorizzare il vermentino e cucina di pesce della costa Maremmana

Grosseto: Inizia giovedì 4 luglio Vermentino on the beach, il progetto di Confesercenti Toscana che si svolgerà nei ristoranti di tre stabilimenti balneari maremmani: l'Aloha Beach di Follonica, il Moby Dick di Marina di Grosseto e Le Rocchette di Castiglione della Pescaia. Il progetto è supportato da Vetrina Toscana, Confesercenti Grosseto e la collaborazione del Consorzio per la tutela dei vini di Maremma.

«Questo è un progetto alla prima edizione ma ci riponiamo molte speranze. Vogliamo essere al servizio del territorio» afferma il direttore Confesercenti Andrea Biondi.

«Questa iniziativa è un progetto di Vetrina Toscana e Confesercenti regionale – afferma Maila Bettaccini responsabile Turismo Confesercenti Toscana -. Grazie a Toscana promozione abbiamo a disposizione un contributo per sviluppare il turismo enogastronomico. Abbiamo pensato di fare questa iniziativa a Grosseto perché da qui lo scorso anno è partito il progetto pilota dell'enoturismo che mira a creare pacchetti turistici ad hoc. Questo è un tipo di turismo che vogliamo sviluppare e che è di forte richiamo nella nostra regione. L'idea di creare una sorta di unione tra mare e collina, per far crescere la conoscenza dei vini e unirli agli stabilimenti balneari».

«Abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa che ha l’obiettivo di andare a valorizzare, sul nostro territorio e in un periodo di grande affluenza turistica, i migliori vini Vermentino della nostra Denominazione» spiega Luca Pollini direttore del Consorzio tutela vini della Maremma Toscana. Lo stesso Consorzio da anni sta investendo su questo vitigno autoctono che è in continua crescita e rappresenta oggi oltre il 30% dei vini della Doc Maremma Toscana con oltre 2.200.000 bottiglie. Dei 9mila ettari di vigneto in provincia di Grosseto, il 10% è di Vermentino. Per questo la Maremma è ormai l'enclave più importante della regione per la produzione di vini bianchi.

«Il progetto - nato dalla proficua collaborazione con Vetrina Toscana e Confesercenti - coinvolge tre stabilimenti balneari della costa dove saranno protagonisti, in altrettante serate, i vini della Top Ten dell’ultima edizione del Vermentino Grand Prix che si è svolta ad Aprile e dove una giuria di tecnici ha confermato che si tratta di una varietà davvero affascinante, non solo nella sue espressioni giovani e fresche, ma anche nelle versioni più evolute e complesse che rivelano un’ottima struttura e longevità. I produttori in Maremma Toscana stanno raggiungendo ottimi risultati con questa tipologia che siamo certi abbia davanti a sé un futuro molto promettente».

«La locomotiva di queste serate sarà il Vermentino e lo usiamo e valorizziamo grazie alle sapienti mani dei ristoratori – prosegue Biondi -. La prima sera vedrà la presenza di quattro etichette: vermentino Prelius, Cirene, Upupa e Unnè del 2020. La seconda serata sarà la volta delle Melacce, Campo Maccione e Cobalto e infine Lépido, Marmato e Chicca». Ad alternarsi prodotti più giovani e altri più strutturati.

Le tre serate si svolgeranno in tre comuni diversi così da coprire gran parte della costa: a Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto.

«Questi eventi sono importanti perché offrono al territorio una grande opportunità, anche e soprattutto da un punto di vista turistico – afferma l'assessore del comune di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini -. Stiamo lavorando per trasformare un territorio che sino ad oggi era una destinazione esclusivamente balneare. Vogliamo creare un turismo più a 360 gradi offrendo ai turisti esperienze nuove. E creare questo binomio tra enogastronomia e turismo balenare (visto che le cene si svolgono negli stabilimenti) credo sia la strada giusta. Vogliamo dare a chi ci visita un'esperienza a tutto tondo. Per questo ringrazio Confesercenti per il lavoro che sta facendo in questa direzione».

«Siamo molto soddisfatti che questa serie di eventi parta dall'Aloha Beach – interviene l'assessore al Comune di Follonica Stefano Boscaglia -. Ben vengano queste iniziative che fanno bene al territorio, alle imprese e anche ai turisti».

Il programma delle tre cene a base di pesce: giovedì 4 luglio Aloha Beach, giovedì 11 luglio bagno Moby Dick a marina di Grosseto, e giovedì 18 luglio bagno le Rocchette a Castiglione della Pescaia.