Grosseto passa le qualificazioni nei Campionati nazionali dell’ordine degli ingegneri

Grosseto: Ottimo risultato per le squadre di calcio a 8 e a 11 dell’ordine degli ingegneri della provincia di Grosseto, che hanno passato la prima fase dei gironi eliminatori di calcio nella 31° edizione dei Campionati sportivi nazionali dell’Ordine degli ingegneri d’Italia, ospitati in Maremma. Le partite si sono svolte questo fine settimana nelle strutture sportive di Grosseto, Paganico, Castiglione della Pescaia e Follonica. L’appuntamento per la seconda fase, sempre in provincia di Grosseto, è dal 5 all’8 settembre coinvolgendo diverse discipline sportive: non solo calcio a 11, a 8 e a 5, ma anche la gara di vela, il campionato di padel, la corsa podistica e ciclistica.



Quest’anno il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha scelto Siena per ospitare il 68° Congresso Nazionale e Grosseto per disputare i campionati nazionali sportivi. A ottobre il congresso sarà l’occasione per affrontare le questioni più salienti che interessano la categoria professionale.

I numeri di questa edizione sono importanti: tra la prima fase di giugno e la seconda di settembre sono attesi a Grosseto oltre mille atleti. Hanno infatti aderito all’iniziativa i professionisti di 43 ordini provinciali degli ingegneri che si misureranno nelle diverse discipline sportive. Solo per il calcio ci sono ben 72 squadre iscritte ai tornei. A organizzare i campionati sportivi è stato l’ordine degli ingegneri di Grosseto che sta curando il programma nei minimi particolari per accogliere al meglio in Maremma i colleghi provenienti da tutta Italia.

“Sicuramente quella di Grosseto è un’edizione da incorniciare per la grande partecipazione di iscritti all'ordine degli ingegneri provenienti da tutta Italia, con numeri da record. – afferma soddisfatto Enrico Romualdi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto – Già questo primo fine settimana è andato tutto molto bene, la macchina organizzativa ha funzionato e i partecipanti hanno apprezzato l’accoglienza e la bellezza della Maremma. Ci rimetteremo subito al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti di settembre. La partecipazione di molti presidenti degli ordini degli ingegneri alla cerimonia di apertura dei campionati, dimostra quanto sia apprezzata la formula che porta avanti di pari passo gli aspetti tecnici legati alla professione, affrontati nel Congresso, con il momento della competizione sportiva”.

“Doppia soddisfazione dunque – conclude Romualdi – per essere riusciti a portare a Grosseto un evento così importante, articolato e complesso, e per i risultati raggiunti dalle squadre di ‘casa’ che hanno degnamente superato i gironi eliminatori. Da sottolineare in particolare la quarta posizione nel calcio a 11, a dimostrazione della serietà e dell’impegno con cui i nostri ingegneri hanno affrontato la competizione. Direi che è la migliore risposta agli sforzi messi in campo in questi mesi dal presidente e dal consiglio dell’ordine degli ingegneri della provincia di Grosseto per organizzare la manifestazione. Un grazie speciale a tutti i partecipanti, al consiglio dell’ordine provinciale, ai nostri preziosi sponsor e ai partner istituzionali, alla tesoriera Cni, ingegner Irene Sassetti e ad Alberto Romagnoli, del consiglio nazionale, al presidente dell’ordine degli ingegneri di Siena, Francesco Gaudini, che sono venuti a Grosseto per la cerimonia di apertura. Vi diamo appuntamento a settembre”.

Classifica fase finale (8° di finale) calcio a 11: l’Aquila; Salerno; Napoli; Grosseto; Ancona; Perugia; Caserta; Cagliari; Bari; Catania; Taranto; Palermo; Teramo; Firenze; Roma; Latina.

Classifica fase finale (8° di finale) calcio a 8: Potenza; Bari; Catanzaro; Torino; Bergamo; Napoli; Brescia; Cagliari; Roma; Palermo; Catania; Grosseto; Teramo; Lecce; Ancona; Oristano

Classifica calcio a 5: Napoli; Brescia; Roma; Palermo

La squadra dell’ordine degli ingegneri di Grosseto nel calcio a 11 è formata da: Federico Pagano; Matteo Innocenti; Andrea Pallanti; Andrea Dottarelli; Giorgio Bartalucci; Marco Pesciaroli; Daniele Caldelli; Tommaso Marconi; Luca Baldi; Marco Nicosia; Marco Rossi; Lorenzo Rigutini; Roberto Cambri; Alessandro Sartucci; Marco Bartalucci; Nicola Coppetelli; Claudio Pannozzo; Fabio Lori; Giulio Favetta; Riccardo Iannuzzi; Alberto Rabai; Riccardo Coen; Manfred Castlunger; Gianfracesco Santagati; Angelo Lupo. Allenatore Fabio Bernabini. Staff Gianluca Monaci, Massimo Bigozzi, Riccardo Magnani, Claudio Turco.

La squadra dell’ordine degli ingegneri di Grosseto nel calcio a 8 è formata da: Giuseppe Alessandro Aldinio; Dario Bernardini; Claudio Benassi; Andrea Paletti; Nicola Coppetelli; Claudio Pannozzo; Fabio Lori; Giulio Favetta; Riccardo Iannuzzi; Alberto Rabai; Riccardo Coen; Riccardo Antonelli; Andrea Speroni; Paolo Caporali; Gianluca Landini; Giordano Bartalucci; Santagati Gianfrancesco; Angelo Lupo. Allenatore Francesco Catarsi. Staff Gianluca Monaci, Massimo Bigozzi, Fabio Bernabini, Claudio Turco.