Grosseto: Numerosi interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento di grecale in provincia

Grosseto: Numerosi interventi a causa del forte vento di grecale che spira sulla provincia di Grosseto da domenica 12 gennaio.

"Il forte vento - fanno sapere dal comando dei Vigili del fuco di Grosseto - ha causato disagi per alberi e rami resi pericolanti o abbattuti, coperture dei fabbricati danneggiate ed in genere tutte quelle strutture verticali soggette alla forza del vento. Ancora in corso alcuni interventi che, per il momento, si attestano a circa 40 già effettuati dalle squadre della sede centrale e dei dipendenti distaccamenti. Da segnalare, in particolar modo, il taglio di una pianta caduta sulla strada che conduce presso l’ospedale di Massa Marittima, di fatto reso irraggiungibile senza l’intervento di rimozione".