Grosseto le date del mercato straordinario in piazza Esperanto

Grosseto: Il Comune di Grosseto ha stabilito, in via sperimentale, una modifica allo svolgimento del mercato straordinario delle tre domeniche precedenti il Natale per l'anno in corso. Nello specifico, il mercato non avrà luogo domenica 15 dicembre, mentre si terrà regolarmente nelle altre due date, domenica 8 e domenica 22 dicembre 2024. "Questa decisione, presa in accordo con le associazioni di categoria degli operatori del commercio ambulante, mira a migliorare l'organizzazione del mercato durante un periodo dell'anno di intensa frequentazione - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini -. Negli anni passati, infatti, si sono verificati disagi con una distribuzione degli operatori "a macchia di leopardo". La scelta di ridurre di una giornata il mercato si pone l'obiettivo di qualificare l'evento, assicurando condizioni logistiche ottimali per il pubblico e sostenendo al tempo stesso le attività commerciali del centro storico".



