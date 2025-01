Sport Grosseto: La PGR è ancora vincente per l'ultima partita del girone di andata contro Sancat Firenze 14 gennaio 2025

Grosseto: La PGR è ancora vincente per l'ultima partita del girone di andata contro Sancat Firenze. Avanti tutta per i maremmani dove affrontano un primo quarto con buone azioni, ottimo giro di palla e intensitá, chiudendo 9-20. Il secondo parziale vede la reazione dei fiorentini più aggressivi, che riducono il divario 25-27. La pausa lunga non porta nulla di concreto ai biancorossi con perfetta parità in campo 37-37. Nell'ultimo quarto la voglia di portare a casa i due punti in palio é più forte nei grossetani, grandi giocate di capitan Franzese e freddezza del solito Terrosi con i biancorossi che espugnano il Sancat Firenze per una partita di sicuro impegnativa. I ragazzi di coach Ingenito mostrano intesa e amalgama, sebbene possano esserci ancora margini di crescita, affrontano la partita a testa alta e portando a casa il risultato. Prossimo appuntamento al Palaustria 16 gennaio ore 21:15 per il derby contro Argentario basket. Sancat Firenze 44 - Pallacanestro Grosseto 52 (Parziali 9-20 /16-7/ 12 -10 /7 -15) Tabellini Ciacci 8,Franzese 16, Zucchini 2, Barabesi 3, Casanova 9,Tinti 2, Bambini 6,Terrosi 6, Lettieri, Ginesi, Perfetti, Draghetti. Coach L.Ingenito,vice J.Pedicelli Seguici



