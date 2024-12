Grosseto: grande successo per la Camminata di Bino degli Abati del Malia

Grosseto: Un appuntamento, quello organizzato dalla Uisp Grosseto Marathon Bike, con la collaborazione del Comune e della Provincia di Grosseto, dell'Avis, dell'associazione Le Mura e del Centro Commerciale Naturale, che ha avuto tanto un grandissimo successo.





Programmato per domenica 8 dicembre, l'evento per motivi atmosferici era stato rimandato a oggi. La 4^ edizione della "Camminata di Bino degli Abati del Malia" ormai è un tradizionale evento ludico-sportivo e culturale che si snoda per per vie e luoghi suggestivi del Centro storico cittadino. La partenza stamattina in piazza Duomo, davanti alla sede del palazzo comunale è stata data dall'assessore allo sport del comune di Grosseto, onorevole Fabrizio Rossi.

La "Camminata di Bino", è una passeggiata sportiva a passo libero aperta a tutti. Un modo diverso per stare all'aria aperta, alla scoperta del centro storico della città.