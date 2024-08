Grey Cat Festival, Borgo in Musica con Jacopo Pisapia

Scarlino: Un tardo pomeriggio ricco di musica a spasso per il centro storico di Scarlino. Piccole piazze, scorci di città, vicoli animati da canto, strumenti, performance ed offerte gastronomiche con la collaborazione di Pro Scarlino.



Giuditta Scorcelletti e Maurizio Geri presentano “A Violeta. Tributo a Violeta Parra”. Un omaggio a Violeta Parra, la grande cantante e compositrice cilena (l’autrice di Gracias a la vida, per esempio) attraverso il racconto musicale di due fra le più note e apprezzate voci del folk toscano. Testi bellissimi e melodie indimenticate che si intrecciano con la vita (spesso difficile) di una grande artista.

Giuditta Scorcelletti è la voce femminile del canto popolare toscano; Maurizio Geri, straordinario chitarrista jazz e popolare, è da oltre 20 anni una delle principali voci della musica tradizionale toscana.

Serena Berneschi Trio. Cantante, musicista, compositrice, insegnante e performer, studia con numerosi insegnanti, fra cui Stefano “Cocco” Cantini, Barry Harris, Michela Lombardi, Loredana Lubrano, Elisabetta Antonini, Barbara Casini e Beatrice Sarti. Nel 2024 esce il suo primo disco "The Painter of Song Project". Svolge inoltre un'intensa attività concertistica come leader di svariati progetti musicali, che spaziano dal jazz alla bossa nova e MPB, passando per la musica popolare italiana e internazionale. Si dedica inoltre alla didattica musicale collaborando con alcune delle più prestigiose scuole di musica toscane.

Il duo di musicisti toscani formato da Giovanni Benvenuti al sassofono e da Francesco Zampini alla chitarra reinterpreta e rilegge materiale musicale di diversa natura, dal jazz tradizionale alla modernità, fino alle influenze di tradizioni distanti come il ritmo brasiliano, la musica classica e il rock. Attraverso un solido interplay il duo propone una reinvenzione originale di questi materiali.

Jacopo Pisapia compone la propria musica, creando un nuovo stile che può essere definito come qualcosa tra la musica classica e quella contemporanea, includendo jazz e input romantici, dal punto di vista percussionistico. Questa musica porta l'ascoltatore in un viaggio emotivo dove l'anima può fluttuare attorno a ricordi e sentimenti. Nel 2024 gli è stato assegnato il Premio del Pubblico all’Amsterdam Marimba Weekend Composition Award per la sua composizione “Spirale armonica” per vibrafono, percussioni e organo.

Martedì 20 agosto 2024, ore 18:30 - Centro di Scarlino ore 19:45 - Chiesa di San Donato, Scarlino (GR) - Ingresso libero fino ad esaurimento posti