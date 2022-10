Grande successo per la finale del Cinelabfest

Tuscania: Una bella giornata per il cinema quella di venerdì 30 settembre dove a Tuscania, la seconda edizione del festival di cortometraggi CINELABFEST si è svolta finalmente in presenza. La sala conferenze della Talucci, era gremita di curiosi ed addetti ai lavori già dalle 17:30, poco dopo sono stati proiettati tutti gli 8 cortometraggi selezionati per la finale, che hanno strappato molti applausi.

Alle 19:30, con diretta web sui social è iniziata la cerimonia di premiazione. A fare da padrona di casa, l'attrice Sara Tortora che ha presentato l'intera kermesse. Parole di di grande soddisfazione anche da parte del Direttore Artistico Michelangelo Gregori, che ha ricordato l'importanza di essere presenti dal vivo per dare al pubblico la visone delle opere, cosa che ha ribadito poco dopo anche il Presidente di Giuria Francesco Perciballi facendo anche una grande disamina su produzione e qualità Era presente direttamente da Napoli, il regista Francesco Cerrone, come vincitore della scorsa edizione, quest'anno giurato, ringraziando la direzione e testimoniando l'impegno nel continuare ad avere sempre attenzioni per tutti i partecipanti del festival.

Anche se l'allerta meteo ha fermato purtroppo l'arrivo di alcuni filmmakers provenienti da tutta Italia, grandissima è stata l'emozione per i vincitori che erano in diretta telematica ed hanno potuto ringraziare per il premio ricevuto. Mary Poltroni ha vinto la menzione speciale (premio dei giornalisti) con il suo cortometraggio “UN AMORE”, ad aggiudicarsi il premio per la categoria “al femminile” votata dal direttivo delle Mujeres nel cinema, Silvia Nobili per il corto “CON I MIEI OCCHI”, andava così a vincere la categoria corto libero “BUONACREANZA” di Gianfranco Antacido. Il festival ideato dalla Realdreams di Davide Boninsegna con il supporto Tecnico della Videsolution di Luca Baffo con la finale di ieri ha messo le basi per la rinascita del cortometraggio nella Tuscia, candidandosi a diventare un festival di riferimento con gli oltre 150 lavori inviati.